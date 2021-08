Zum ersten Schultag – Was muss ein Kind können, um in die erste Klasse zu dürfen? Worauf die Schulleitung bei der Einschulung von Kindergartenkindern achtet – und in welchen Fällen ein drittes Kindergartenjahr verordnet wird. Raphaela Portmann

Am Montag beginnt ein neues Schuljahr. Für die ganz Kleinen ist es das erste: Raus aus der gewohnten Geborgenheit des Kindergartens, rein in den Schulalltag voller neuer Gesichter und Strukturen. Doch was muss ein Kind eigentlich alles können, bevor es eingeschult werden kann? Eins vorweg: Sprachliche Kompetenzen werden beispielsweise nicht berücksichtigt.

Eine Liste von Kriterien, die eindeutig bestimmen, ob ein Kind in die erste Klasse kommt oder ein drittes Jahr im Kindergarten verbringt, gebe es nicht, sagt Gaby Hintermann von der Basler Primar- und Volksschulleitung. Aber es gebe Kompetenzen, die während der Kindergartenjahre gezielt gefördert würden. Die Kinder sollen dadurch vor dem Schuleintritt so weit sein, dass sie sich beispielsweise in einer grösseren Gruppe zurechtfinden, sich an gewisse Regeln halten, durch ein Ämtli Verantwortung fürs Kollektiv übernehmen und anfangen, eine eigene Meinung zu entwickeln.