Sonnenbrillen sollen nicht nur gut aussehen, sondern auch gut vor Licht schützen. Foto: ZUM

Fragt man danach, was denn eine gute Sonnenbrille ausmache, werden viele zuerst an ihre Form denken. Sonnenbrillen gehören zu den Accessoires, dem modischen Zubehör. Zu den Dingen also, die man trägt, um besser oder cooler auszusehen, aufzufallen oder weil sie einfach Spass machen. Zudem kann man hinter dunkeln Gläser verbergen, wohin man schaut.

Aber natürlich sagen alle dann auch, Sonnenbrillen seien dazu da, die Augen vor zu grellem Licht zu schützen. Unsere Augen sind schon mit einem Schutz ausgerüstet. Stellt man sich im Halbdunkel vor einen Spiegel und blendet mit einer Taschenlampe in die Augen, kann man sehen, wie sich die schwarzen Pupillen blitzartig verengen. Dieser automatische und von unserem Willen unabhängige Vorgang wird «Reflex» genannt. Durch die verengte Pupille kann weniger Licht ins Auge und auf die Netzhaut fallen.

Die Brille soll auch vor UV-Licht schützen.

Setzt man eine Sonnenbrille mit dunkeln Gläsern auf, weiten sich die Pupillen wieder. Das ist ein Hinweis dafür, dass die einfallende sichtbare Lichtmenge verkleinert wurde. Klar, sagen jetzt alle. Wussten wir schon. Aber das reicht noch nicht. Eine gute Sonnenbrille muss auch das für uns nicht mehr sichtbare Ultraviolett abfangen oder abfiltern. Denn UV-Licht ist energiereich und kann schaden. Das wissen wir vom Sonnenbrand. Man sollte darum beim Kauf einer Sonnenbrille darauf achten, dass sie vor UV schützt. Wer da denkt, dass je dunkler das Glas getönt ist, desto besser auch der UV-Schutz sei, täuscht sich. Die Gläser müssen extra einen UV-Schutz eingebaut haben. Ist er das nicht, dann kann eine dunkel getönte Sonnenbrille regelrecht schaden. Denn die Pupillen öffnen sich mehr und lassen das nicht gefilterte UV ein.

Ob eine Brille Gläser hat, die gegen UV schützen, ist nicht immer leicht herauszufinden. Am besten man fragt danach und lässt sich im Fachgeschäft beraten. Brillen tragen oft ein CE-Zeichen als Hinweis darauf, dass sie europäische Sicherheitsrichtlinien berücksichtigen. Sie sollten dann auch einen UV-Filter besitzen, der zumindest das meiste UV-Licht abfängt. Aber es gibt auch Fälschungen. Steht ausdrücklich UV400 auf den Bügeln der Brille, dann heisst das, dass alle UV-Wellen blockiert werden. Doch auch dieses Zeichen für totalen UV-Schutz kann man fälschen…

Guter Schutz beim Skifahren

Beim Skifahren oder Gletscherwandern ist man auf einen perfekten Blendschutz angewiesen, weil das von Schnee und Eis zurückgeworfene Licht den Augen schadet und zumindest vorübergehend schneeblind machen kann. Gletscherbrillen haben deshalb sehr dunkle Gläser und schützen vollkommen gegen von der Seite einfallendes Licht. Ein Stück davon sollte auch eine Sonnenbrille für alle Tage leisten. Die Gläser sollten nicht zu klein sein, bis zu den Augenbrauen reichen und möglichst wenig Licht seitlich einlassen. Das macht die Wahl nicht einfacher. Glücklicherweise gibt es Sonnenbrillen in tausend Formen und Gestalten, mit fast allem, was man sich wünschen kann. Ausser der einen schmerzlich fehlenden Eigenschaft: dass sie nie verloren geht.