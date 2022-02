Börsenabsturz von Facebook/Meta – Was macht die chinesische App Tiktok besser als Instagram? Facebook ist bei Jugendlichen schon lange out, nun lahmt auch die Schwesterplattform Instagram. Fünf Gründe, warum jetzt plötzlich Tiktok angesagt ist. Edith Hollenstein Matthias Schüssler

Die Videoplattform Tiktok gehört dem chinesischen Unternehmen Bytedance. Sie bringt Facebook und Instagram vermehrt in Bedrängnis. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Die Aktien von Meta haben am Donnerstag gigantische Verluste von mehr als einem Fünftel ihres Werts erlitten. Damit wurden mehr als 200 Milliarden Dollar Börsenwert vernichtet (zum Bericht). Die Meta-Aktien liegen derzeit rund 25 Prozent im Minus, und die Aussichten sind schlecht: Das laufende Quartal werde wahrscheinlich die langsamste Wachstumsperiode in der Firmengeschichte sein, berichtete die «Financial Times». Meta-Chef Mark Zuckerberg sagt, dass das Unternehmen mit der zunehmenden Konkurrenz durch die virale Video-App Tiktok konfrontiert sei. Was kann Tiktok besser Meta mit seinen Plattformen Facebook und Instagram?