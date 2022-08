Kolumne Christian Seiler – Was macht das Leben lebenswert? Für unseren Kolumnisten ist es das Bild von einem Brot, einem Apfel und einem Krug Wasser. Christian Seiler (Das Magazin)

Anselm Kiefers «Still Life is Exciting», gemalt 1974. Bild: Öl auf Jute, 51 x 51 cm, Hall Collection. Courtesy Hall Art Foundation © Anselm Kiefer

An einem erstaunlichen Ort sah ich ein erstaunliches Bild. Auf dem Weg nach Norden kam ich an Schloss Derneburg in der Nähe von Hannover vorbei, einem ehemaligen Kloster, dessen Geschichte fast tausend Jahre zurückreicht. Das Gebäude diente zuerst verschiedenen Orden als Niederlassung, wurde Säkularisiert und schliesslich dem Grafen zu Münster übergeben, der es Mitte des 19. Jahrhunderts in ein Schloss im englisch-gotischen Tudorstil umbauen liess.