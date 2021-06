Christoph Blocher zog im Hintergrund die Fäden und siegte – ohne seine Partei. Foto: Dominique Meienberg

Für Christoph Blocher war es ein Freudentag, als der Bundesrat am 26. Mai den Abbruch der Verhandlungen über ein Rahmenabkommen mit der EU bekannt gab. Das Vertragswerk, das der SVP-Übervater für so schlecht wie ein Pakt mit dem Teufel hält, ist damit mindestens vorläufig vom Tisch. Nur redet trotzdem niemand über Blocher – und schon gar nicht über die SVP. Nicht einer von ihnen wurde eingeladen, als im «Club» von SRF über die Folgen gesprochen wurde, sondern stattdessen die SP-Frau Jacqueline Badra‪n.

Seither schäumen die verschmähten Parteigranden. Thomas Matter, SVP-Nationalrat und Banker, will darum sogar eine Initiative einreichen und dem Staatssender die Gebühren halbieren. Doch was ein Angriff sein sollte, wirkt eher wie der hilflose Versuch eines Möchtegern-Nachfolgers, der es unbedingt schaffen will, doch noch ins Rampenlicht zu kommen.