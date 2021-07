«Apropos» – der tägliche Podcast – Was läuft schief beim Nachrichtendienst des Bundes? Unzufriedene Mitarbeitende und Sexismusvorwürfe: Der Schweizer Geheimdienst hat interne Probleme. Jetzt ist die oberste Chefin und Verteidigungsministerin Viola Amherd gefordert. Vivienne Kuster , Thomas Knellwolf als Gast

Die beiden gehen ab August getrennte Wege: Jean-Philippe Gaudin, Direktor NDB, und Viola Amherd, amtierende Verteidigungsministerin. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen dem Geheimdienst ein schlechtes Zeugnis aus: Viele, die beim Schweizer Nachrichtendienst (NDB) arbeiten, sind unzufrieden mit ihrem Arbeitgeber. Sexismus, Mobbing und schwammige Kommunikation lauten die Vorwürfe einer internen Arbeitsgruppe. Darüber berichtet heute auch diese Zeitung.

Die zuständige Bundesrätin, Viola Amherd, soll über diese Zustände beim NDB schockiert sein. Die Ergebnisse einer Personalumfrage seien «katastrophal», sagte sie in einer vertraulichen Sitzung. Und liess wohl Taten folgen: Von Direktor Jean-Philippe Gaudin ist bereits bekannt, dass er den Nachrichtendienst auf August verlässt.

Weiter nach der Werbung

Was hat sein Abgang mit den Vorwürfen der Mitarbeitenden zu tun? Und was steckt hinter dem Bericht, der bisher nicht an die Öffentlichkeit gelangt ist? Antworten liefert Thomas Knellwolf im Gespräch mit Mirja Gabathuler, in der neusten Folge von «Apropos».

Fehler gefunden?Jetzt melden.