Einkehren an Fasnacht – Was läuft in den Beizen an den «drei scheenschte Dääg»? Wer von Montag bis Donnerstag früh durchhalten muss, braucht hin und wieder etwas Flüssiges oder Festes. Wo? Das haben wir für Sie zusammengestellt.

Gehört einfach zur Basler Fasnacht: Die Mehlsuppe. Foto: Kostas Maros

Les Trois Rois

Zum Morgestraich öffnet das Hotel Les Trois Rois um 4 Uhr morgens seine Salle Belle Epoque und bietet auf einer etwas kleineren Karte traditionelle Fasnachtsgerichte wie Zwiebel- und Käsewähe oder Mehlsuppe an.

Während der Fasnacht werden in der Salle Belle Epoque ab 20 Uhr Guggenmusiken im 30- bis 45-Minuten-Takt auftreten.

Die Brasserie Les Trois Rois serviert wie gewohnt Schweizer und französische Brasserie-Spezialitäten. Das Restaurant Cheval Blanc by Peter Knogl ist während der Fasnachtszeit geschlossen (Betriebsferien vom 19. Februar bis 6. März 2023).

Hotel Merian

Im Merian-Saal können die Gäste am Fasnachtsmontag und -mittwoch die Schnitzelbängg mit Diner geniessen. Für die hungrigen Cliquen, Gugge und Wagen-Cliquen sowie alle Passanten gibt es eine spezielle Fasnachtskarte im Café Spitz mit Käse- und Zwiebelwähe, Läberli oder Mehlsuppe.

Restaurant Schnabel

Das Restaurant Schnabel bietet während der Fasnacht auf einer speziellen Fasnachtskarte Klassiker wie Läberli mit Röschti, Hörnli mit Ghaggtem, Mählsuppe, Käs- und Ziebelewaie. Auch die Getränkekarte ist mit Waggis, Luz, Bleikügeli und Fröschli ganz auf den Anlass eingestellt.

Guggemusiker sind hier genauso willkommen wie die wilden Schnitzelbängg, das Schnabel-Team freut sich über jede Überraschung.

Restaurant Schlüsselzunft

Das Zunfthaus wird für die Fasnachtstage in ein Fasnachtslokal umgebaut. Das Gourmetrestaurant Zunftstube pausiert bis am Freitag der Folgewoche, und im ganzen Haus gibt es ein gutbürgerliches, klassisches Angebot aus der Bistrokarte, ergänzt mit den typischen Fasnachtsgerichten.

Dazu gehören die frisch auf Bestellung frittierten und warm servierten Schänggeli, die kräftige Mehlsuppe nach Hausrezept und die feinen Wacker-Wähen.

Guggen sind hier willkommen, sollten sich aber zwecks besserer Planung kurz vorher anmelden.

Restaurant Kunsthalle

Während der Fasnachtstage bietet das Restaurant Kunsthalle seinen Gästen eine Fasnachtskarte – diese gilt sowohl fürs Restaurant wie auch für die Brasserie.

Auch Guggen sind im Lokal willkommen – aufgrund der beschränkten Platzverhältnisse dürften während des Fasnachtstrubels im Restaurant Kunsthalle vor allem kleinere Guggen anzutreffen sein.

Restaurant Löwenzorn

Hier ist man ab Montag ganz auf Fasnacht eingestellt. Auf der speziellen Speisekarte bietet das Löwenzorn die klassischen Gerichte wie Mehlsuppe, Ghaggtes mit Hörnli und Wähe an. Im Hof werden Guggemusiker und Cliquen spielen, im Innenraum finden Schnitzelbänke statt, die bereits ausgebucht sind. Trotzdem wird es Platz geben für Leute, die einfach durchlaufen möchten, und es wird möglich sein, ohne Reservierung etwas zu essen.

Hotel Basel

Die Restaurants des Hotels Basel, die Brasserie Steiger und die Sperber-Bar sind während der «drei scheenschte Dääg» praktisch durchgehend geöffnet und für viele der Genusstopp während der Fasnacht. Im Angebot sind – neben den Klassikern wie der Kalbsbratwurst oder dem Hotel-Basel-Burger – die typischen Speisen wie Zwiebel- und Käsewähe sowie Mehlsuppe. Damit alle Fasnächtler auf ihre Kosten kommen, werden auch einige vegetarische Speisen angeboten.

Guggenmusiker, Schnitzelbängg-Abende und ein Corso-Lunch am Fasnachtsmittwoch sorgen für Abwechslung im Programm.

Volkshaus

Das Volkshaus bietet über die Fasnachtstage bewusst weiterhin sein À-la-carte-Menü an. Die «drei scheenschte Dääg» finden hier eher in Form von einzelnen Programmpunkten statt. So gibt es am Abend jeweils Schnitzelbänke im Festsaal. Mit ein wenig Glück können auch spontane Gäste ohne Eintritt in die hinteren Reihen reinstehen und den Abend mitgeniessen. Weiter bietet das Volkshaus lose Guggenkonzerte in seinem Innenhof – am Montag und Mittwoch ab 19 Uhr bis etwa 24 Uhr sowie am Dienstag in Zusammenarbeit mit Scheenifasnacht und Celle Keller von 14 Uhr bis circa 24 Uhr.

