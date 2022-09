Elternfrage zur Bevorzugung eines Elternteils – Was können wir gegen diese Mama-Fixiertheit tun? Die Kinder einer Leserin verlangen nur nach ihr – trotz ausgeglichener Aufgabenteilung. Wie die Familie aus dieser Spirale herausfindet, weiss Elternberaterin Daniela Melone. Daniela Melone

Frustrierende Konstellation: Wenn der Vater weggestossen wird, kann das auch Auswirkungen auf die Paarbeziehung haben. Illustration: Benjamin Hermann

Liebes Mamablog-Team, mein Mann und ich bemühen uns um eine möglichst ausgeglichene Aufgabenteilung, wir gehen beide arbeiten und kümmern uns beide um die Kinder (1,5 und 3,5 Jahre alt). In letzter Zeit kommt es immer häufiger vor, dass unsere Kinder in allen möglichen Situationen nach mir verlangen und ihren Papa regelrecht wegstossen. Wenn wir alle zusammen sind, ist es oft so, dass beide Kinder permanent an mir «kleben», sie buhlen um meine Aufmerksamkeit und wollen alles mit mir zusammen machen. Wenn ich dabei bin ist momentan fast nicht möglich, dass ihr Papa sie zu Bett bringt, die Zähne putzt, beim Schuhe-Anziehen hilft etc. Wenn er dies versucht, reagieren sie mit Geschrei, was für ihn und mich sehr frustrierend ist. Bin ich jedoch nicht zu Hause, klappen all diese Dinge problemlos auch mit dem Papa.