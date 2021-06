So idyllisch, wie sich das Baselbiet dem Besucher präsentiert, ist es längst nicht. Auch wenn der Ausblick von der Sissacherfluh malerisch schön ist. Foto: Dominik Plüss

Die Baselbieter besingen sich gern selbst. Selbstverliebtheit kommt zum Ausdruck, wenn es wie im Baselbieterlied heisst: «Das Ländli isch so fründlig, wenn alles grüent und blüeht, drumm hei m’r au keis Land so lieb wie euses Baselbiet».

Wenn sie nicht gerade singen, sind die Baselbieter aber alles andere als verklärte Heimatbeschwörer. Wer hier Einfluss erringt, erliegt gern der Versuchung, sich wie in einem Selbstbedienungsladen aufzuführen und sich nach Lust und Laune zu bedienen.

Ganze Sachen scheinen dem Baselbiet nicht zu gelingen.

Eine Affäre reiht sich inzwischen an die andere. Eben erst wurde die Schwarzarbeit-Affäre vor Gericht ausgetragen. Noch gut in Erinnerung ist die Amigo-Affäre um eine Velohochbahn und jetzt also dieser Skandal um die Deponie Höli, wo sich die Bürgergemeinde Liestal primär für ihre millionenschweren Einnahmen interessierte und weniger für den Betrieb. Die Betreiber liessen sich nicht zweimal bitten und stellten Mitbewerber schlechter oder verwehrten ihnen sogar den Zugang zur Deponie. Die Wettbewerbskommission rechnet damit, dass sie zwei Jahre brauchen wird, um den Fall aufzuarbeiten.