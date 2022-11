Krise im Volleyball – Was ist mit Sm’Aesch-Pfeffingen in dieser Saison los? Vor dem Europacup-Rückspiel vom Mittwoch (19.30 Uhr) gegen Panathinaikos Athen sind die Erwartungen tief. Nach schwachem Saisonstart stehen die Baselbieterinnen unter Druck. Thomas Wirz

Sm’Aesch-Pfeffingens Angreiferin Maria Zernovic und ihre Teamkolleginnen konnten bisher noch nicht die nötigen Akzente setzen. Foto: Sacha Grossenbacher

Normalerweise ist ein Europacup-Heimauftritt für Sm’Aesch-Pfeffingen etwas ganz Spezielles. Vor dem Rückspiel gegen den griechischen Meister herrscht aber wenig Vorfreude. Eine Wende im heimischen Rückspiel ist nach einer 0:3-Niederlage in Athen nicht in Sicht. Die Baselbieterinnen haben andere Sorgen, sie haben den schwächsten Saisonstart seit 2013 hinter sich. Nachdem er damals das Team vor dem Abstieg rettete, ist Trainer Timo Lippuner nun ein ähnlich schwacher Beginn unterlaufen.

Sieben Spiele, fünf Niederlagen und ein klar negatives Satzverhältnis von 6:15. Damit belegt das langjährige nationale Spitzenteam in der Nationalliga A den ungewohnten neunten und vorletzten Tabellenplatz. Beunruhigend daran ist vor allem die zuletzt nach unten zeigende Formkurve. Nach dem glatten 3:0-Startsieg über Franches-Montagnes gab es nur noch einen Sieg, dafür aber zuletzt vier 0:3-Klatschen. Und dabei hatte man seitens von Sm’Aesch bei der Teampräsentation im Oktober noch selbstbewusst von einem erneuten Podestplatz als Saison-Mindestziel gesprochen.

Da stellt sich unweigerlich die Frage, was in den letzten zwei Monaten bei Sm’Aesch passiert ist. Antworten auf die vier wichtigsten Fragen:

Sind personelle Wechsel für den Fehlstart verantwortlich?

Geändert hat sich bei den Birstalerinnen gegenüber der letzten Saison einiges. Lippuner hat Andy Vollmer als Trainer ersetzt, und auch das Team ist neu aufgestellt. Es ist schweizerischer geworden. Nach dem verletzungsbedingten Ausfall der US-Amerikanerin Nikki Taylor sind aktuell nur noch vier Ausländerinnen im Kader. Von diesem Quartett genügen nach dem bisher Gesehenen nur zwei höheren Ansprüchen: Die bisherige Mitte-Stammkraft Tarah Wylie sowie – mit gewissen Abstrichen (offensive Durchschlagskraft) – Aussenangreiferin Maria Zernovic. Die ausländische Verstärkung ist diese Saison nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ weniger stark.

Wo bleibt die Offensivleaderin?

Was die neu verpflichteten Schweizerinnen betrifft, sind diese ausser Libera Thays Deprati allesamt Perspektivspielerinnen. Der Nachwuchshoffnung Tabea Eichler kommt in ihrer zweiten Saison in Aesch bereits eine ungewollt wichtige Rolle zu. Die erst 19-Jährige muss die ausgefallene Taylor in der Schlüsselposition Diagonalangriff ersetzen und konnte dabei bislang nur phasenweise überzeugen. Weil auch die beiden Aussenangreiferinnen Zernovic und Becic selten zweistellig punkten, fehlt auch diese Saison eine klare Offensivleaderin. Oder deutlicher gesagt: Die Sm’Aesch-Offensive war in den letzten Partien zumeist bloss ein laues Lüftchen.

Kommt Verstärkung?

Ob und wie schnell Verstärkung für den lahmenden Angriff verpflichtet wird, beantwortet Headcoach Lippuner zumindest teilweise: «Es ist klar, dass wir uns verstärken müssen. Allerdings sind erfahrene und starke Diagonalangreiferinnen mitten in der Saison schwierig zu finden.» Die Zeit drängt jedoch. Will man sich eine halbwegs gute Ausgangslage für das Playoff verschaffen, sollte in der Vorrunde zumindest Rang vier oder fünf erreicht werden. Bei gegenwärtig fünf Punkten Rückstand auf Cheseaux (4.) und Schaffhausen (5.) ist dies eine machbare Aufgabe – aber eben nur bei entsprechender Verstärkung.

Ist der Titel noch ein Thema?

Träumen ist erlaubt – aber zumindest zum jetzigen Zeitpunkt scheint der ersehnte erste grosse Titel der Vereinsgeschichte kaum realistisch. Im Cup ist eine Überraschung möglich. Fakt ist aber, dass einige nationale Rivalen wie Düdingen, Cheseaux oder Lugano im Sommer aufgerüstet haben und die Titelverteidigerinnen von Neuchâtel UC den Abgang des starken Offensivduos Scambray/Holt geschickt kompensiert haben.

Dynamisch, stark und grün Infos einblenden Ein verunsichertes Team und dann auch noch ein bärenstarker Gegner im Europacup: Für Sm’Aesch kommt die Partie im Sechzehntelfinal des Challenge-Cups bestimmt nicht zu einem günstigen Zeitpunkt. Der griechische Rekordmeister tritt nach dem glatten 3:0-Heimsieg auch im Löhrenacker (Mittwoch, 19.30 Uhr) als klarer Favorit an und braucht nur zwei Gewinnsätze, um sich den Einzug in die Achtelfinals zu sichern. Gespannt darf man auf die Auftritte der beiden Panathinaikos-Stars Maret Grothues und Martha Anthoulis sein. Und am Rande auch darauf, ob der ungemein lautstarke Athener Anhang auch die Aescher Halle in ein Meer von Grün (Panathinaikos-Vereinsfarbe) verwandeln wird. (twi)

