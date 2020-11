Börsen-Highflyer wurden etwas zurückgestutzt: Neue Produktionsanlage der Lonza in Visp für die Herstellung des Moderna-Impfstoffs gegen Covid-19. Foto: Sedrik Nemeth

In vielen Ländern zeigen die Kurve der Covid-Infektionen und die Zahl der Toten steil nach oben. Ein Land ums andere verschärft die Corona-Massnahmen. Aber so steil wie die Covid-Kurven steigen in den letzten drei Wochen auch die meisten Börsenindizes. Was ist da los?

Die ersten vielversprechenden Erfolge in der Impfstoffentwicklung hat die Ausgangslage grundlegend verändert. Die gute Nachricht wirkt wie die Flut, die alle Boote hebt. Der SPI, der Gesamtmarktindex für den schweizerischen Aktienmarkt, hat die Verluste vom März mittlerweile wieder gutgemacht. Gegenüber Jahresanfang liegt er nun mit 1,6 Prozent leicht im Plus. Ebenso der deutsche DAX. Noch stärker erholt haben sich der japanische Nikkei, der chinesische Shanghai-Index und die US-Börsen.