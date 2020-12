Eine kleine Umfrage – Was ist Kultur? Theater. Kino. Literatur. Gemälde. Kino. Zehn Leute im Alter zwischen 20 und 30 Jahren aus der Region verraten, was Kultur für sie bedeutet. Nathalie Reichel

Eine Aufnahme von der Art Unlimited im Rahmen der Art Basel 2017. Foto: Doris Fanconi

Ist Kultur das, was man sich teuer erkauft? Ein Bild von Gerhard Richter zum Beispiel. Eine exklusive Theaterpremiere? Ein teures Konzertticket möglichst nahe am Bühnenrand in Tuchfühlung mit dem Künstler? Oder ist Kultur das, was man hat: Esskultur, Gesprächskultur. Oder ist Kultur, das, was man von seinen Eltern oder seinen Verwandten mit auf den Weg durchs Leben nimmt? Also abhängig, vom Land oder der Region, in dem oder in der man aufwächst? Unsere kleine Umfrage bei jüngeren Menschen aus Basel und Umgebung beweist: Die Definitionen dieses Begriffes können weit, weit auseinander gehen.