Musikproduzent Rick Rubin – Was ist Kreativität? Jetzt spricht der Produzent der Stars Er brachte Johnny Cash wieder in die Spur, verhalf Hip-Hop zum Durchbruch und unzähligen Musikern zu ihrem künstlerischen Höhepunkt. Nun hat Rubin ein Buch geschrieben, das inspiriert. Johanna Adorján

Wenn man eine kreative Glückssträhne hat, soll man nicht pausieren, sondern die Welle reiten: Rick Rubin, musikalischer Geburtshelfer der Stars, im Jahr 2017. Foto: Frazer Harrison (Getty Images, AFP)

Als der berühmte Musikproduzent Rick Rubin 14 Jahre alt war, tat ihm sein Hals weh. Hinten an den Wirbeln. Seine Eltern schickten ihn zum Arzt, und was dieser tat, beeinflusst die Geschicke der Popmusik bis heute. Er stellte die Diagnose Stress, was damals, im Jahr 1977, recht ungewöhnlich war. Entscheidend aber war, was er seinem jungen Patienten dagegen verschrieb: Meditation.