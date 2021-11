Bevor sich Basel entscheidet – Was ist in Genf wirklich geschehen, nachdem der starke Wohnschutz kam? Wir haben Statistiken, Evaluationen und eine Masterthesis zur Situation in Genf gesichtet, um die drängendsten Fragen zu den Auswirkungen eines starken Wohnschutzes zu beantworten. Robin Rickenbacher Katrin Hauser

Seit 1983 gilt in Genf ein Gesetz, das strenge Regeln in Bezug auf Mieterhöhungen festlegt. Foto: Keystone

Steigen die Mieten in Genf trotz Wohnschutz stark?

Ja. Die Mieten in Genf sind in den vergangenen 40 Jahren stark gestiegen, obwohl 1983 ein strenges Wohnschutzgesetz in Kraft getreten ist. Das hat einen einfachen Grund: Genfer Vermieterinnen und Vermieter haben eine Strategie entwickelt, wie sie die Vorschriften umgehen können. Sie warten, bis die Wohnung aus der Mietzinskontrolle fällt – was nach spätestens fünf Jahren der Fall ist. So ist es im Bundesrecht geregelt. Dann schlagen sie umso mehr Miete auf. Sobald der Vermieter könne, hole er «Jahre des Wartens nach», steht in der Evaluation einer externen Kommission zum Genfer Wohnschutzgesetz, dem sogenannten «loi sur les démolitions, transformations, rénovations de maisons d’habitation (LDTR)». Eine Umfrage habe ergeben, dass die Vermieter die Miete zu diesem Zeitpunkt im Schnitt monatlich um 492 Franken erhöhen. Deshalb kommt man in der Evaluation auch zum Schluss, dass das LDTR in Sachen Mieterhöhungen nur einen «temporären und fragilen Schutz» bietet.