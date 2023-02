Wochenduell zur Qualität der Liga – Was ist in dieser Saison von der Super League zu halten? YB wird Meister. Und dahinter gibt es neun Mannschaften, für die von der Champions bis zur Challenge League alles möglich ist. Das kann man spannend, aber auch bedenklich finden … Benjamin Schmidt Oliver Gut

Viel! Die Absenz eines spannenden Titelkampfs geniesst in der Super League bereits Tradition. Abgesehen davon ist die diesjährige Kampagne die aufregendste seit langem.

Die Berner Young Boys werden Meister. So war dies bereits vor Saisonbeginn zu erwarten. Doch auch wenn der Meister wohl bereits feststeht, ist die aktuelle Super-League-Kampagne alles andere als langweilig, im Gegenteil: Sie ist wohl die spannendste seit Jahren.

Dass ein spannender Titelkampf ausbleibt, ist ja nichts Neues, sondern geniesst in der Schweiz schon beinahe Tradition. Das letzte wirklich packende Duell um die Meisterschaft war jenes zwischen Basel und GC vor zehn Jahren. Seither betrug der Abstand zwischen dem Ersten und dem Zweiten jeweils mindestens sieben Punkte.

So bleibt nur der Blick hinter die Young Boys. Doch der hat es in sich. Das aktuell zweitplatzierte St. Gallen und Tabellenschlusslicht Winterthur trennen gerade einmal neun Zähler. Neun! Und das, obwohl die Saison bereits mehr als zur Hälfte vorbei ist. Somit sind es gerade einmal drei Spiele, die zwischen Abstiegsangst in der Barrage und dem Griff nach den europäischen Sternen in der Champions-League-Qualifikation liegen.

«Die ausgeglichenen Tabellenverhältnisse sind nicht nur durch das sinkende Niveau einiger, sondern auch durch die Qualitätszunahme bei anderen Teams zu erklären.»

Dazwischen finden sich Mannschaften, die dort so niemand erwartet hätte, was zumindest der neutrale Fan mit Faszination beobachtet. Der FC Basel auf Rang sieben, Meister Zürich gar auf neun. Dabei waren dies einst noch jene Clubs, die für gewisse Klassenunterschiede in einer Liga gesorgt haben, die jetzt so ausgeglichen ist wie noch nie.

Klar, der FCZ hat durch Abgänge an Qualität im Vergleich zur letzten Saison eingebüsst. Beim FCB erfolgte der Qualitätsverlust stufenweise über die letzten Jahre. Doch die ausgeglichenen Tabellenverhältnisse sind nicht nur durch das sinkende Niveau einiger, sondern auch durch Qualitätszunahme bei anderen Teams zu erklären. St. Gallen oder Servette deuten an, was durch ein klares Konzept alles möglich ist und wie man den Grossen (von einst) auch mittelfristig ebenbürtig sein könnte.

Derzeit ist YB noch das Mass aller Dinge. Doch die Vorsaison hat gezeigt, dass auch bei den Bernern alles zusammenlaufen muss, um unantastbar zu bleiben. Damals profitierte der FCZ. Begehen die Berner erneut Fehler in Strategie oder Trainerwahl, rücken spannende Meisterschaften wieder in den Bereich des Möglichen. Und dass es auch hinter der Spitze eng bleibt, kann sowieso nicht schaden. Benjamin Schmidt

Was ist in dieser Saison von der Super League zu halten? Viel! Die Spannung ist auch ohne Titelkampf gross wie selten – und nur das zählt Wenig! Dass hinter YB jeder jeden schlägt, spricht gegen die Qualität der Super League

Wenig! Spannend mag ja sein, dass hinter YB jeder jeden schlägt. Aber wenn von zehn Teams deren neun nicht einmal die Hälfte der möglichen Punkte holen, spricht das nicht für die Qualität.

Doch, doch. Spannend ist das bestimmt. Wie wäre es denn, wenn Ende Mai plötzlich Winterthur als Zweiter dasteht? Sich danach in der Champions-League-Qualifikation wiederfindet? Und schliesslich zumindest in einem der drei europäischen Wettbewerbe die eine oder andere Prämienmillion einstreicht? Ein Fussballmärchen wäre das – Thun lässt grüssen!

Und sind wir mal ehrlich: Eine Barrage, in der sich der FC Zürich oder der FC Basel wiederfindet, würde von der ganzen Schweiz verfolgt werden. Ganz egal, ob der Gegner aus Lausanne, Aarau oder Thun kommt. Feste Grössen mit vielen Pokalen in der Vitrine, die zu straucheln drohen – das ist einer der grössten Reize, die der Fussball zu bieten hat. Jedenfalls dann, wenn man nicht gerade Anhänger des betroffenen Clubs ist.

Doch eines darf in der aktuellen Situation, in der nur neun Punkte zwischen möglicher Champions und drohender Challenge League stehen, nicht vergessen werden: Für die Super League ist es nicht gut, wenn es nur noch einen grossen Club gibt, der seinem Namen gerecht wird. So wenig, wie ihr ein Serienmeister aus Bern oder zuvor Basel geholfen hat.

«Die Super-League-Vertreter leben von der regionalen Identifikation mit dem jeweiligen Club – und das reicht in den seltensten Fällen, um die Rechnungen zu decken.»

Die Bundesliga kann auch nach 20 Meistertiteln von Bayern München gesund sein, weil sie aufgrund der Landesgrösse sowie der internationalen Strahlkraft einen ganz anderen (TV-)Markt hat. Dieser ist für jeden Teilnehmer so etwas wie die Haupteinnahmequelle. Die Schweizer Liga hingegen vereinigt weniger Wirtschaftskraft auf sich als die 2. Bundesliga. Ihre Vertreter leben von der regionalen Identifikation mit dem jeweiligen Club – und das reicht in den seltensten Fällen, um die Rechnungen ohne zusätzliche Sondereffekte (Europacup- und Transfereinnahmen) oder den persönlichen Einsatz von Mäzenen zu decken.

Umso wichtiger sind für diese Liga zwei Dinge: eine realistische Möglichkeit für mehrere Clubs auf den Meistertitel – und eine Grundqualität, welche auf entsprechend gute Spieler in möglichst vielen Clubs deuten lässt, die dereinst für gutes Geld ins Ausland wechseln.

Wenn man nun auf diese Saison blickt, dies mit der zunehmenden wirtschaftlichen Dominanz von Bald-Meister YB paart und dazu berücksichtigt, dass von den übrigen neun Mannschaften jede mehr Punkte abgegeben als geholt hat, dann stellt man fest: Diese Voraussetzungen sind momentan nicht gegeben – und es ist nicht absehbar, dass sich das ändert. Denn in der nächsten Saison kommt die Zwölferliga mit einem Modus, der den mentalen Zugang zu dieser Liga nicht einfacher macht. Vielleicht können dann nach 19 Runden gar elf Mannschaften von der Champions League träumen, während sie vor dem Abstieg zittern. Aber dass diese Aufstockung die Qualität erhöht, ist nicht zu erwarten. Oliver Gut

