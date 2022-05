Bürgerhaus Pratteln – Was ist fremd, was vertraut? Eine Ausstellung greift das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest im Baselbiet auf. Urchige Tradition wird urbanen Strukturen gegenübergestellt. Daniel Aenishänslin

Christian Stucki jubelt nach seinem Sieg im Schlussgang gegen Joel Wicki am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 2019 in Zug. Foto: Alexandra Wey

Schwingen ist eine Schweizer Tradition. In ihr spiegelt sich auch die Kraft der Älpler. Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest von kommendem August findet in Pratteln jedoch innerhalb städtisch geprägter Strukturen statt. Vor diesem Hintergrund zeigt das Bürgerhaus Pratteln ab dem 27. Mai die Ausstellung «Schwingen trifft Pratteln – Perspektiven auf vereinte Körper». Zentral sind dabei zwei Fragen: Auf welches Umfeld treffen die Schwinger in Pratteln? Und was erwarten die Prattlerinnen und Prattler von einem Grossanlass wie dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest?

Die Ausstellung stellt Menschen vor, die zu Vereinen und Gruppen gehören wie dem Schwingclub, Trachtenverein, Boxclub, dem tamilischen Kulturverein, Menschen, die Yoga oder japanische Kampfkunst praktizieren. Sie geben Auskunft über ihre Aktivitäten und darüber, was ihnen fremd und vertraut ist in Pratteln. Besucherinnen und Besucher erfahren, was diese Menschen vom Schwingfest erwarten oder was ihre Erwartungen an das Zusammenleben und die Zukunft Prattelns sind. Die Ausstellung ist Teil des Projekts «Tracht lacht, Brauchtum verbindet», das sich der Identität des Ortes widmet.

