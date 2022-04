Die allgemeine Stimmung in Bundesbern in diesen Tagen ist eher so mittel. Um nicht zu sagen: richtig schlecht.

Der Bundesrat sei ein «Sanierungsfall» heisst es, eine «Schönwetter-Regierung», das Gremium «dysfunktional», die Kollegialität am Ende. Die Mitte forderte ganz grundsätzlich einen besseren Bundesrat (lustig, was man alles fordern kann), die GLP ortet das Problem «bei der Qualität des Personals», und die Geschäftsprüfungsdelegation des Parlaments hält in einem vernichtenden Brief fest, dass die Landesregierung völlig ungenügend auf den Krieg in der Ukraine vorbereitet gewesen sei.