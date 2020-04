FCB-Spieler im Fokus – Was ist diese Absicherung noch wert? Mit Jonas Omlin, Eray Cömert und Omar Alderete hat der FC Basel drei Spieler in seinen Reihen, die ihm im Sommer auf dem Transfermarkt Geld und damit finanzielle Luft hätten verschaffen sollen. Tilman Pauls und Oliver Gut

Jonas Omlin, Eray Cömert und Omar Alderete (v. l. n. r.) dürften den FC Basel nach dieser Saison verlassen, da der Club auf die Transfereinnahmen angewiesen ist. Foto: Daniela Frutiger (Freshfocus)

Der FC Basel kämpft um seine Liquidität. Und dass er um seine Liquidität kämpft, liegt nur in letzter Konsequenz an der Corona-Krise, bezüglich deren Ende für den FCB und den gesamten Schweizer Fussball auch nach der gestrigen Bundesratssitzung Unklarheit herrscht. Die Basis der aktuellen Probleme bildet vielmehr die Vergangenheit, in welcher Präsident Bernhard Burgener den Club so führte, dass innerhalb von drei Jahren der grösste Teil der vormaligen Reserven von 60 Millionen aufgebraucht wurde.