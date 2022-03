Geldblog: Anlegen für Einsteiger – Was ist der Unterschied zwischen ETFs und Fonds? Wer damit beginnt, sein eigenes Geld anzulegen, steht zuerst einmal vor vielen Fragezeichen. Gastbloggerin Angela Mygind alias «Miss Finance» erklärt zwei wichtige Begriffe. Angela Mygind

Exchange Traded … was? Der Begriff ETF steht für Fonds, die an der Börse gehandelt werden. Foto: Getty Images

Ich bin 29, verdiene seit vier Jahren mein eigenes Geld und zahle seit dem vergangenen Jahr in die dritte Säule ein. Nun möchte ich zusätzlich damit beginnen, einen Teil meines angesparten Geldes anzulegen. In meinem Umfeld sprechen gerade alle von ETFs. So richtig blicke ich da nicht durch: Was ist genau der Unterschied zu Fonds? Leserfrage von E.S.