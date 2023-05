Basler Behörden beklagen «Fake News» – Was im Polizeikessel passierte – und was nicht Uniformierte haben am 1. Mai hart durchgegriffen, Leute wurden eingekesselt. Wir haben Betroffene und die Polizei zu Pfefferspray, Wasserflaschen und einem «Messer» befragt. Simon Bordier

Die Basler Polizei hat im Zuge der 1.-Mai-Kundgebung über 300 Personen kontrolliert und manche abgeführt. Foto: Dominik Plüss

Parlamentarische Vorstösse, ein Brief der Demokratischen Juristinnen und Juristen Basel (DJS) und Anschuldigungen in den sozialen Medien: Die Intervention der Polizei am 1.-Mai-Umzug in Basel wirft hohe Wellen.