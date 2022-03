Super League live: YB – FCZ - Pause im Wankdorf – die besten Offensiven der Liga warten auf Tore

Sinne schärfen mit André Breitenreiter

Die Young Boys treten hier zum zweiten Mal unter Interimstrainer Matteo Vanetta an. Seine Premiere ging gehörig in die Hose. Der Meister hat gegen den FC Lausanne-Sport zwei Punkte liegen lassen, gegen den Tabellenletzten, der zuvor neun Spiele in Serie verloren hatte.

Vanetta sagt: «Die Performance war gut, das Resultat nicht.» Ohne Zweifel: Bern hat hier und heute einiges gut zu machen.

Zürich hat am gleichen Wochenende gegen St. Gallen verloren, nach 17 Siegen ohne Niederlage. Breitenreiter sagt: «Wir wussten jederzeit, dass wir nicht unantastbar sind. Aber es bedarf keiner Niederlage, um die Sinne zu schärfen.»