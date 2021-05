Mini-Crash von Kryptowährungen – Was hinter dem Bitcoin-Einbruch steht Am Mittwoch verlor die Digitalwährung innert weniger Stunden rund 30 Prozent an Wert. Die vier wichtigsten Gründe für die Entwicklung. Markus Diem Meier

Wie Bitcoins entstehen: Computeranlage in Gondo (Wallis), die zur Schöpfung («Mining») unter anderem von Bitcoins dient. Foto: Valentin Flauraud (Keystone)

Die Kryptowährung Bitcoin hat in den letzten Tagen eine Achterbahnfahrt durchgemacht. Noch am frühen Mittwochmorgen notierte sie bei mehr als 43’000 Dollar. Dann folgte ein dramatischer Absturz. Innerhalb von Stunden fiel ihr Wert auf beinahe 30’000 Dollar. Zwar kletterte der Kurs am Donnerstag wieder auf knapp 42’000 Dollar. Doch solche Ausschläge sind selbst für den hoch volatilen Bitcoin aussergewöhnlich.

Das Ausmass des Einbruchs am Mittwoch wird besonders deutlich, wenn man berücksichtigt, dass der Bitcoin-Kurs vor rund einem Monat noch doppelt so hoch lag wie zum Tiefpunkt. Folgende Faktoren sind für die bemerkenswerte Entwicklung verantwortlich: