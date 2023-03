«Apropos» – der tägliche Podcast – Was hilft wirklich gegen die Wohnungsnot? Das Parlament diskutiert über Untermiete, Zuwanderung und Lösungen gegen die Wohnungsknappheit. Wie viel davon ist bereits Wahlkampf? Und welche Massnahmen würden wirklich einen Effekt zeigen? Mirja Gabathuler als Host Iwan Städler als Gast

Abonnieren Sie diesen Podcast: auf Apple Podcasts , Spotify oder Google Podcasts .

Seit Jahrzehnten gab es in der Schweiz nicht mehr so wenige leer stehende Wohnungen wie gerade jetzt. Der knappe Wohnraum lässt die Mieten und Immobilienpreise ansteigen, vor allem in den Städten, aber auch auf dem Land. Wer seine Mietwohnung verliert, wechseln muss oder umziehen will, braucht gute Nerven.

Was kann man gegen den knappen Wohnraum tun? Soll Untermiete, etwa über Airbnb, schwieriger werden? Braucht es weniger Zuwanderung? Darüber diskutiert diese Woche das Parlament. Welche Ideen sind eher Wahlkampf? Und welche Massnahmen hätten in den Augen von Expertinnen und Experten einen Effekt? Darüber spricht Inlandredaktor Iwan Städler in einer neuen Folge des täglichen Podcasts «Apropos». Gastgeberin ist Mirja Gabathuler.

«Apropos» – der tägliche Podcast Politisch, persönlich, nah: «Apropos», der tägliche Podcast des «Tages-Anzeiger» und der Redaktion Tamedia, beleuchtet Themen und Hintergründe, die bewegen. Sie können «Apropos» kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts hören und abonnieren.

Mirja Gabathuler ist verantwortlich für Audioformate bei Tamedia und moderiert den täglichen Podcast «Apropos». Mehr Infos @gabathvler Iwan Städler ist Inlandredaktor. Zuvor war er Mitglied der Chefredaktion Tamedia und Redaktionsleiter des «Tages-Anzeigers». Er ist Träger des Zürcher Journalistenpreises. Mehr Infos @Iwan_Staedler

Fehler gefunden?Jetzt melden.