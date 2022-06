Das empfiehlt der Kantonsarzt – Was hilft an heissen Sommertagen? Die Temperaturen steigen und bleiben hoch. Das kann gefährlich werden. Wie Sie sich und ihre Angehörigen schützen können. Mirjam Kohler

In Basel-Stadt gibt es über 200 öffentlich zugängliche Brunnen. Archivbild: Stefan Leimer

Egal, ob Sie Hitze mögen oder darunter leiden: Sie sollten auf sich acht geben, Hitze kann gefährlich werden. Darauf weist auch der Kanton Basel-Stadt hin. Für gesunde Menschen bestehe bei richtigem Verhalten an Hitzetagen keine Gefahr. Durch hohe Ozonwerte, hohe Luftfeuchtigkeit und hohe Temperaturen könne aber das Wohlbefinden eingeschränkt werden, schreibt das Gesundheitsdepartement am Freitag in einer Mitteilung.

Besonders gefährdet durch Hitze sind Kleinkinder, ältere Menschen und chronisch kranke Personen. Der Kantonsarzt empfiehlt darum folgende Massnahmen:

Regelmässig und genug trinken (mindestens 1.5 Liter pro Tag), auf alkoholhaltige oder stark gezuckerte Getränke verzichten

Kühle, erfrischende und salzhaltige Speisen zu sich nehmen

Körperliche Anstrengungen während der heissesten Tageszeit vermeiden; schattige Orte bevorzugen

Hitze von Wohnung und Haus fernhalten: tagsüber Fenster und -läden schliessen, nachts lüften

Körper kühlen (duschen, kalte Tücher auf Stirn und Nacken)

Leichte Kleidung tragen

Bei Anzeichen von Symptomen wie erhöhtem Puls, Schwäche, Kopfschmerzen, Verwirrtheit, Schwindel, Übelkeit oder Durchfall sollte umgehend gehandelt werden: Betroffene Person hinlegen und den Körper abkühlen. Falls sie bei Bewusstsein sind, frisches Wasser zu trinken geben. Wenn diese Massnahmen keine Besserung bringen, muss medizinische Hilfe angefordert werden.

Für ältere Menschen sind Hitzewellen eine gesundheitliche Herausforderung, da der Körper weniger anpassungsfähig ist. Die Hitze-Hotline 061 206 44 42 bietet für heisse Sommertage Seniorinnen und Senioren im Kanton Basel-Stadt Information, Beratung und aufsuchende Unterstützung an. Pro Senectute betreibt die Hotline von Mitte Juni bis Ende August, montags bis freitags jeweils von 8 bis 12 und 14 bis 17 Uhr.

Kinder und Tiere nicht unbeaufsichtigt im Auto lassen

Auch für Haustiere kann die Hitze eine grosse Belastung sein. Besonders Hunde, die ihre Körpertemperatur nicht durch Schwitzen regulieren, müssen sich abkühlen und ausreichend Wasser trinken können. In Basel gibt es nebst vielen Brunnen zwei ausgeschilderte Hundebadeplätze: am St. Alban-Rheinweg auf Höhe Floss (Grossbasel) und an der Solitude auf Höhe Tinguely-Museum (Kleinbasel). Bei längeren Aufenthalten in der Stadt oder Spaziergängen in der Natur nimmt man idealerweise einen Napf und Trinkwasser mit.

Kinder und Tiere sollten bei hohen Temperaturen nie unbeaufsichtigt in Autos oder geschlossenen Räumen gelassen werden, auch nicht für kurze Zeit. Bereits nach wenigen Minuten heizt sich der Innenraum eines Fahrzeugs auf und kann rasch zu einer ernsthaften Gefahr für Mensch und Tier werden.

