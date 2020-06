Russisches Kopfgeld auf US-Soldaten – «Was hat Trump wann gewusst?» Laut US-Geheimdiensten soll Russland die islamistischen Kämpfer in Afghanistan bezahlt haben. Das schlägt hohe Wellen in Washington und wirft brisante Fragen auf. Hubert Wetzel aus Washington

Letztes Jahr starben 16 GIs in Afghanistan: Ehrerweisung amerikanischer Soldaten für einen gefallenen Kameraden. Foto: Getty Images

Russland hat nach Erkenntnissen der US-Geheimdienste im vergangenen Jahr islamistischen Taliban-Kämpfern in Afghanistan Prämien bezahlt, damit diese amerikanische und andere westliche Soldaten töten. Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, war eine Einheit des russischen Militärgeheimdienstes GRU für die Zahlungen verantwortlich.

Nach Berichten der «Washington Post» und der «New York Times» glauben die US-Dienste, dass der Tod von mindestens einem amerikanischen Soldaten in Verbindung mit den Kopfgeldzahlungen steht. 2019 sind 16 GIs bei Kampfhandlungen in Afghanistan getötet worden, sechs mehr als im Jahr davor. In diesem Jahr sind in Afghanistan bisher zwei amerikanische Soldaten gefallen.

Den Berichten zufolge wurde das Geheimdienstdokument, in dem über die Zahlungen berichtet wird, im März von ranghohen Mitarbeitern von Präsident Donald Trump besprochen. Dabei ging es darum, ob die USA diplomatische Straf- oder Vergeltungsmassnahmen gegen Russland ergreifen soll. Das Treffen endete offenbar ohne konkretes Ergebnis, da es Meinungsverschiedenheiten gab.

Trump bestreitet, jemals über die russischen Zahlungen informiert worden zu sein.

Unklar ist bisher, ob die Informationen auch den Präsidenten oder den Vizepräsidenten persönlich erreicht haben. Vier Monate vor der Präsidentschaftswahl, bei der die Demokraten Trump vorwerfen werden, dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nahe zu stehen, ist das vermutlich die entscheidende innenpolitische Frage.

Trump weiss das und bestreitet deswegen kategorisch, jemals über die russischen Zahlungen informiert worden zu sein. Seine Geheimdienstler hätten die Informationen nicht für glaubwürdig gehalten, twitterte er in der Nacht auf Montag. Die Berichte seien falsch. Die USA hätten in jüngster Zeit auch nur wenige Soldaten in Afghanistan verloren, schrieb Trump. Auch Russland und die Taliban wiesen die Vorwürfe in Erklärungen zurück.

Der Geheimdienstdirektor im Weissen Haus, John Ratcliffe, erklärte in einer Stellungnahme allerdings lediglich, dass die Informationen über Russlands Zahlungen nicht in den Vorträgen enthalten gewesen seien, in denen der Präsident mehrmals in der Woche über die Sicherheitslage in der Welt informiert wird. Inhaltlich dementierte Ratcliffe die Berichte über die russischen Prämien aber nicht.

«Das ist unerträglich»: Nancy Pelosi, Vorsitzende des Abgeordnetenhauses. Foto: Keystone

Wie die «New York Times» am Montag schrieb, gibt es mindestens seit Januar Meldungen von US-Soldaten in Afghanistan an ihre Vorgesetzten, dass Russland den Taliban Geld bezahle. Demnach sollen amerikanische Truppen in einem eroberten Aussenposten der Islamisten eine grosse Menge an Dollar-Bargeld gefunden haben.

Verhöre mit gefangenen Taliban-Kämpfern hätten das Bild vervollständigt und zu der Einschätzung des Militärs geführt, dass Russland die Prämien ausgesetzt habe, so die Zeitung. Die Informationen wurden dann in Washington von der CIA überprüft und als so verlässlich eingestuft, dass zumindest die wichtigsten Mitarbeiter des Präsidenten sich in der Sondersitzung im März im Weissen Haus damit befassten.

Offenbar wurden die Informationen auch mit der britischen Regierung geteilt, die ebenfalls Truppen in Afghanistan stationiert hat. Britische Medien haben das in den vergangenen Tagen bestätigt.

Bei den Demokraten haben die Medienberichte Empörung ausgelöst. Sie werfen Trump vor, das Leben amerikanischer Soldaten zu gefährden, weil er Putin nicht konfrontieren wolle. Russland räche sich für seine eigene Niederlage in Afghanistan, indem es Kopfgelder auf amerikanische Soldaten aussetze, sagte die demokratische Vorsitzende des Abgeordnetenhauses, Nancy Pelosi. «Das ist unerträglich. Man sollte meinen, dass der Präsident in der Minute, in der er davon hört, verlangt, mehr zu erfahren, anstatt zu bestreiten, dass er etwas gewusst hat.»

«Wir müssen der Sache auf den Grund gehen.» Lindsey Graham, Senator und Trump-Vertrauter

Interessanter war allerdings die Reaktion einiger republikanischer Politiker. Die Republikaner wagen es nur selten, den Präsidenten zu kritisieren. Trumps zurückhaltender Umgang mit Putin, seine Versuche, sich mit dem russischen Machthaber gutzustellen und diesen gegen Vorwürfe in Schutz zu nehmen, irritiert aber viele republikanische Sicherheitspolitiker ganz erheblich.

Die Abgeordnete Liz Cheney, Tochter des früheren Vizepräsidenten Richard Cheney, forderte in einem Tweet am Wochenende Antworten von der Regierung. Wenn die Medienberichte stimmten, müsse das Weisse Haus erklären, «was Trump wann gewusst hat und welche Gegenmassnahmen er ergreifen wird». Der republikanische Abgeordnete Daniel Crenshaw, ein ehemaliger Soldat, der 2012 in Afghanistan ein Auge verloren hat, teile Cheneys Tweet und schrieb dazu: «Wir brauchen Antworten.»

Ähnlich äusserte sich auch Lindsey Graham, ein Senator aus South Carolina und enger Vertrauter von Trump. Er erwarte, dass die Regierung die Vorwürfe gegen Russland «sehr ernst» nehme und den Kongress informiere, twitterte er. «Wir müssen der Sache auf den Grund gehen.» Am Sonntag spielte Graham mit dem Präsidenten Golf. Ob er den Platz mit dem Eindruck verlassen hat, Trump nehme die Vorwürfe ernst genug, hat Graham bisher nicht verraten.