«Apropos» – der tägliche Podcast – Was hat Saison und was nicht? Nüsslisalat, Spargel oder Erdbeeren: Alle drei gibt es im Supermarkt zu kaufen. Nur zwei machen auf dem Teller richtig Sinn. «Apropos» erklärt, warum saisonale Einkäufe besser schmecken. Laura Bachmann Daniel Böniger als Gast Philipp Loser als Host

Das Noma in Kopenhagen ist das beste Restaurant der Welt. 2021 wurde es zum fünften Mal als solches ausgezeichnet. Serviert wird moderne skandinavische Küche, die weltweit Massstäbe in der Haute Cuisine setzt. Was macht dieses Restaurant so speziell? Das Noma kocht ausschliesslich saisonal.

Doch das selber nachzuahmen, ist gar nicht so einfach. Obwohl sich Grossverteiler Nachhaltigkeit auf die Fahne schreiben, tummeln sich in Coop und Migros das ganze Jahr exotische Früchte und Standardgemüse, die eigentlich gar nicht frisch geerntet sind.

In einer neuen Folge «Apropos» erklärt Tamedia-Essensjournalist Daniel Böniger, wie der Einkauf nach Noma-Standards auf dem Markt oder im Laden doch gelingen kann, warum saisonale Einkäufe besser schmecken, warum Tomaten eigentlich nicht in den Kühlschrank gehören und schliesslich: wie die beste Sauce béarnaise zu einem (jetzt!) saisonalen Spargelgericht gekocht wird. Gastgeber in dieser Folge ist Philipp Loser.



Den in der Sendung erwähnten Saisonrechner finden Sie hier.

Laura Bachmann ist Produzentin und Gast-Moderatorin des täglichen Podcasts «Apropos». Mehr Infos @laurajbachmann Daniel Böniger ist Redaktor im Ressort Leben. Seit über 20 Jahren liegt sein journalistischer Fokus vor allem auf kulinarischen Themen. Es gehören für ihn gesunde Ernährung und Foodtrends ebenso dazu wie ein gutes Glas Wein zum Sterne-Mehrgänger. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.