Was gute Eltern ausmacht

Was soll ich tun? Das ist eine Frage, für die Oster in ihrem alten Leben, dem Leben vor Penelope, immer eine rationale Antwort gefunden hatte. Oster ist gut darin, Entscheidungen zu treffen. Sie ist Volkswirtin, genauer gesagt: Ökonomie-Professorin. Ihr Mann ist ebenfalls Ökonom, wie sie ist er Professor an der Universität Brown im Bundesstaat Rhode Island an der Ostküste der USA.

«Es ist schwer bis unmöglich, neutrale Ratschläge für das Kind zu bekommen.»Emily Oster, Ökonomin

Oster ist die Tochter zweier Ökonomen, beide Professoren an der Universität Yale. Die 39-Jährige hat von klein auf gelernt, ökonomisch zu denken und zu entscheiden. Sie sammelt Daten, sie analysiert, sie wägt ab. Aber dann passierte etwas, das Entscheidungen erschweren kann, auch für eine Ökonomin: Sie wurde schwanger. Sie bekam ein Kind. Sie kam nach Hause mit Penelope. Und alles war durcheinander.

«Mit seinem Kind will man alles richtig machen», sagt sie. «Aber es ist gar nicht so leicht herauszufinden, was richtig ist. Es ist schwer bis unmöglich, neutrale Ratschläge zu bekommen. Und man ist die ganze Zeit sehr, sehr müde.»

Glaubt, dass Ökonomen gute Ratgeber sind, weil sie Vorurteile aussen vor lassen können: Emily Oster. Foto: Keystone

Ein Baby zu haben bedeutet, Entscheidungen zu treffen. Wo soll es schlafen? Wann? Wie lang? Stillen oder Fläschchen geben? Was ist, wenn das Stillen nicht klappt? Wann darf man als Mutter wieder mit dem Arbeiten anfangen? Kinderkrippe oder Tagesmutter? Die Ärzte im Krankenhaus rieten ihr damals, der kleinen Penelope Handschuhe anzuziehen, damit sie sich nicht aus Versehen kratzt.

Osters Mutter sagte das genaue Gegenteil: Handschuhe bremsen die Entwicklung der Feinmotorik. Wenn Oster ihr Handschuhe anzieht, werde das Baby nie lernen, ihre Hände zu benutzen. Wer hat recht?

Immer wieder stiess Oster auf Situationen, in denen sie Ratschläge bekam, die sich widersprachen, aber mit grösstmöglicher Vehemenz vorgebracht wurden. Immer wieder stiess sie auf Fragen, auf die sie keine eindeutige Antwort fand – Entscheidungen treffen musste sie trotzdem.

Keine Frau vom Fach

Also entschied sie, das Problem systematisch anzugehen, wie sie es aus der Volkswirtschaftslehre kannte. Sie sammelte Daten, sie analysierte, sie wog ab. Daraus ist nun ein Buch entstanden. Es ist der erste grosse Baby-Ratgeber aus der Feder einer Ökonomin statt einer Hebamme, Kinderärztin oder sonstigen Frau vom Fach. Er heisst «Cribsheet».