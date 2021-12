3-G, 2-G oder 2-G plus – Was gilt bei Cliquen-Übungen und Vorfasnachts­veranstaltungen? Die neuen Massnahmen machen vor allem Guggen sowie Pfeiferinnen und Pfeifern das Üben schwer. Dominik Heitz Andrea Schuhmacher

Vor allem bei Kindern herrscht grosse Unsicherheit, ob wieder geübt werden soll. Symbolbild vom Kindercharivari 2020: Florian Bärtschiger

Ob die Fasnacht 2022 stattfindet – diese Frage will zurzeit niemand beantworten. Die bis zum 24. Januar geltenden Massnahmen sorgen bei den Vorfasnachts­veranstaltungen, Cliquen und Guggen aber bereits jetzt für Unsicherheit und Chaos. Wo 2-G, 2-G plus oder 3-G gilt und wie die Cliquen noch üben wollen – wir haben nachgefragt.

Das Laaferi

Die Veranstaltung, die wohl am stärksten von den neuen Bundesmassnahmen betroffen ist, ist das Laaferi. Am 22. und 23. Januar findet das «Drummeli für Jungi» erstmals in der Messe Basel statt. Auf der Bühne treten zahlreiche Junge Garden auf – und somit keine Profis. «Nach heutigem Stand müssen wir 2-G umsetzen, für Pfeifer und Bläser gilt 2-G plus», sagt Matthieu Meyer, einer der Laaferi-Initianten.



«Wir führen zurzeit intensive Gespräche mit dem Gesundheitsdepartement», sagt Meyer. Das Laaferi-Team werde alles daransetzen, um die Veranstaltung durchführen zu können. «Wir nehmen jeden Aufwand in Kauf, wenn das Gesundheitsdepartement uns mitteilt: So könnt ihr das machen.»



Doch ob das Laaferi durchgeführt werden kann, hängt nicht nur vom Staat ab. Sondern auch von den Cliquen. Grösstenteils haben diese die Übungen für das laufende Jahr beendet. Piccoloübungen sind ab sofort nur mit der 2-G-plus-Regel möglich. Das Gesundheitsdepartement empfehle deshalb, die Übungen draussen durchzuführen, sagt Meyer. Das Laaferi-Team wird sich in den nächsten Tagen mit den Cliquen austauschen, wie die Proben im neuen Jahr wieder aufgenommen werden können.