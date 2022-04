Bahnausbau Basel – Was für und was gegen das «Herzstück» spricht Seit 20 Jahren plant Basel eine Verbesserung seiner S-Bahn-Verbindungen. Umgesetzt ist noch nichts – dabei gäbe es pragmatische Lösungen. Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu unter Einbezug des Bahnexperten Paul Stopper. Markus Wüest

Wie schafft es Basel, das regionale S-Bahn-Netz wesentlich zu verbessern? Foto: Daniel Desborough

In wenigen Wochen wollen SBB und Bundesamt für Verkehr über den Fünf-Punkte-Plan informieren, der der Region Basel zu einem besseren S-Bahn-Netz verhelfen soll. Dabei ist allerdings das «Herzstück» – die unterirdische Verbindung zwischen Basel SBB und Basel Badischer Bahnhof – vermutlich unbestritten. Überraschend aber haben die SBB durchblicken lassen, dass sie frühestens ab 2028 nicht mehr alle ICE-Züge von Zürich nach Deutschland via Basel SBB führen wollen. Der Badische Bahnhof würde so wesentlich aufgewertet.

Was bedeutet es für das «Herzstück», wenn die internationalen Züge gar nicht mehr alle in beiden Basler Bahnhöfen Halt machen?