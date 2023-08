Militärputsch in Niger – Was für eine Intervention in Niger spricht – und was dagegen Das Ultimatum an die Junta in Niamey zeigte keine Wirkung. Nun hat die westafrikanische Gemeinschaft Ecowas Truppen aufgestellt. Ein Krieg ist möglich – aber ist er auch wahrscheinlich? Paul Munzinger Kapstadt

Machen sich bereit für einen Einsatz in Niger: Truppen von Nigeria. Foto: Victor Ulasi (AFP)

Gut zwei Wochen nach dem Militärputsch in Niger hat die westafrikanische Staatengemeinschaft Ecowas ihre Drohkulisse gegen die neue Junta in Niger weiter verschärft. Am Donnerstagabend verfügte die Gruppe die «sofortige» Aufstellung einer Eingreiftruppe für einen möglichen Einsatz in Niger, wie aus der Abschlusserklärung eines Gipfeltreffens der westafrikanischen Staatschefs in Nigerias Hauptstadt Abuja hervorging. Priorität habe aber eine Wiederherstellung der verfassungsmässigen Ordnung mit friedlichen Mitteln.