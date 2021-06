Schweizer Sensationssieg – Was für ein Coup! Endlich Viertelfinal! Mit dem 5:4 im Penaltyschiessen gegen Weltmeister Frankreich lassen die Schweizer ihren Worten auch Taten folgen. Plötzlich scheint vieles möglich – unter einer Bedingung. Meinung Thomas Schifferle

Eine unglaubliche Leistung: Die Schweiz wirft Frankreich aus dem Turnier. Foto: Mihai Barbu (Getty)

Kein Schweizer hat in diesen Tagen mehr von grossen Zielen geredet als Granit Xhaka. Seine Botschaft ist gewesen: Wir wollen Geschichte schreiben. Und vor allem: Wir sind fähig dazu. Er redete gar vom Titel. Darum kam er forsch rüber, dem einen oder anderen zu forsch.

Jetzt hat der Captain recht bekommen, zumindest ein entscheidendes Stück weit: Erstmals seit 1954 steht die Schweizer Nationalmannschaft im Viertelfinal eines grossen Turniers. Damals war der Modus noch anders, jetzt musste sie ein K.-o.-Spiel gewinnen, und das hat sie an einem warmen Abend in Bukarest erstmals geschafft. Nicht gegen irgendwen, nicht gegen ein Team von bescheidenem Renommee, sondern gegen Frankreich, den Weltmeister und grossen Turnierfavoriten. Und nicht irgendwie, sondern in einem wahnsinnig verrückten Match. Auch darum ist dieser Sieg mehr als nur ein Sieg. Es ist ein wirklicher Coup.

