Dritter Bummelsonntag – Was für ein Abschluss der Fasnacht! Bei traumhaften äusseren Bedingungen bummelten die Cliquen und Guggenmusiken ein letztes Mal durch die Stadt. Die Vorfreude auf 2023 war schon spürbar. Marcel Rohr

Defilieren in der Freie Strasse. Die Gugge-Mysli geniessen die grossartige Stimmung. Foto: Nicole Pont

Dieses Wetter! Ein knutschblauer Himmel, in den man am liebsten reinbeissen möchte. Eine Sonne, die jedem und jeder die Seele streichelt. Garniert mit Wohlfühltemperaturen bis spät am Abend. Der dritte und letzte Bummelsonntag dieser Fasnacht 2022 war einer für das ganz grosse Geschichtsbuch.

Schon Frühabends um 18 Uhr stauen sich die ersten Cliquen beim Bankverein. Dort fädelt man ein für das Paradestück des Tages: den Gang durch die Freie Strasse. Die Einkaufsmeile, unter dem Jahr mehr eine Dauerbaustelle mit Nervensägecharakter, ist am Bummelsonntag für die in zivil gekleideten Fasnächtlerinnen und Fasnächtler die Champs Elysees Basels.

Viel los war auch zwischen der Freie Strasse und Barfüsserplatz – hier die Junge Garde der Glunggi (l.). Foto: Nicole Pont

Das Gedränge in der Freie Strasse: riesig. Gewusel wie am Morgestraich. Obwohl die Baustellen natürlich nicht verschwunden sind – überall drängen rot-weisse Bretter und Schilder die Zuschauerinnen und Zuschauer vom Strassenrand zurück an die Häuserfassaden. Doch dies tut der Stimmung keinen Abbruch. Die Tambourmajoren schwingen ihre Stöcke und platzen fast vor Glücksgefühl. Wie gesagt: Ein Sonntag für die Ewigkeit.

Weiter nach der Werbung

Bis um 22 Uhr wird musiziert und defiliert. Noch eine Retraite, ein letztes Bier, dann kehrt in der Stadt wieder Ruhe ein. Jetzt noch das Offizielle Preistrommeln und Pfeifen zwischen dem 28. und 30. April 2022, dann verschwinden die Instrumente definitiv in den Schränken. Obwohl vermutlich mehr als üblich den Wettbewerb Ende April sausen lassen werden – denn dieser Bummelsonntag als Schlusspointe der Fasnacht 2022 war, und ist nicht zu toppen.

Hut auf dem Kopf, Fasnacht im Herzen: Tambouren in der Freie Strasse. Foto: Nicole Pont

Gerade deshalb war da und dort schon Vorfreude auf nächstes Jahr zu spüren. Am Montagmorgen, 27. Februar 2023, gehen um vier Uhr wieder die Lichter aus. Dann hoffentlich im Vorfeld ganz ohne Corona-Wirrwarr und ohne Ukraine-Krieg im Hinterkopf.

Gute Laune in der Innenstadt: Der Barbara-Club zieht vom Barfi Richtung Marktplatz. Foto: Nicole Pont

Viele Cliquen banden sich bunte Ballone um beim Bummeln. Das steigert die Aufmerksamkeit. Foto: Nicole Pont

Marcel Rohr ist seit Dezember 2018 Chefredaktor der «Basler Zeitung». Zuvor leitete er 13 Jahre lang das Ressort Sport und war als Blattmacher tätig. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.