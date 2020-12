Basler Motorsport-Nachwuchs – Was für den Vater ein Traum blieb, soll für den Sohn Realität werden Der 18-jährige Basler Miklas Born ist eine Nachwuchshoffnung auf den Rennpisten. Wenn der Pilot so weitermacht, wird er die 24-Stunden-Langstreckenrennen von Le Mans bestreiten. Daniel Wahl

Miklas Born (r.) räumt mit seinem Mentor und Profirennsportfahrer Yannik Mettler (l.) in der TCR-Klasse die Pokale ab. Foto: zvg

Eine der grossen Rennfahrer-Nachwuchshoffnungen der Schweiz kommt aus Basel. Aus einer Stadt, in der sein Vater allabendlich im Tempo-30-Quartier mit seinem Mercedes Runden drehen muss, will er einen Parkplatz ergattern, während die Mutter gar nicht Auto fährt. Die Nachwuchshoffnung heisst Miklas Born, ist 18-jährig, mit 57 Kilo auf der Waage körperlich zwar ein Leichtgewicht, im Rennsport aber gewillt, zum Schwergewicht zu werden.

In diesem Jahr holte Miklas Born und sein Rennstall – das Wetziker Team Autorama Motorsport – und ein Teampilot in seiner ersten Tourenwagensaison der leichteren Klasse TCS (350 PS) sämtliche Titel, die es bei 24-Stunden-Rennen der «Series by Hankook» zu gewinnen gibt: sechs Rennen, dreimal Sieger, zweimal Zweiter und einmal Dritter. Das Team sicherte damit nicht nur den Meistertitel, Pilot Born stach heraus und stemmte die meisten Pokale.

Neu mit 600 PS unterwegs

Inzwischen ist klar: Der Basler wird für die Saison 2021 in die Liga der Supersportwagen, in die GT3-Klasse mit 600 PS starken Motoren aufsteigen und einen der begehrten Fahrerplätze erhalten. Es ist ein frühzeitiger Schritt in Richtung Profi und wird das Budget des jungen Mannes von jährlich rund 100’000 Franken mindestens verdreifachen.

Miklas Born, TCR-Fahrer im Renndress. Foto: Oliver Hochstrasser

Teilgenommen hat Born in diesem Jahr an Rennen, die Creventic veranstaltet. Das ist für Fahrzeughersteller und Garagen-Teams eine spannende Herausforderung, sodass diese ihre Rennwagen und Teams mit Mechaniker und Logistiker etwelchen renninteressierten Piloten zur Verfügung stellen.

In jedem Fall hoher Einsatz

Autorennfans wie Miklas Born, die hinter das Steuer wollen, müssen tief in die Tasche greifen. In der TCR-Klasse macht das schnell 20’000 Franken pro 24-Stunden-Rennen. Man bezahlt damit das Mechanikerteam, die Unterkunft, das Risiko und viele, viele Reifensätze. Möglich wird das Happening dank wohlhabender Familie oder Talent, mit dem man Sponsoren überzeugt. Das geht nicht ohne Knochenarbeit. In der Familie Born hat sie vorab Vater Christian mit seinen vielen Beziehungen im Rennsport geleistet, die er in seiner Zeit als passionierter Gokartfahrer aufbauen konnte.

Christian Born fuhr schon mit seinem Vater – den Gokart jeweils auf dem Dach eines alten Volvos aufgeschnallt – zu den Rennpisten. Etwa nach Kerpen, wo Born gegen den jungen Michael Schumacher verlieren konnte. «Irgendwann ging mir das Talent oder das Geld aus, ich weiss nur nicht, was zuerst», scherzt Christian Born. Man könnte in diesem Sport auch sagen: Ab einem gewissen Zeitpunkt vermochte das Talent die zu geringen Finanzmittel nicht mehr zu kompensieren. Born wurde Treuhänder.

«Irgendwann ging mir das Talent oder das Geld aus, ich weiss nur nicht, was zuerst.» Christian Born, Vater von Miklas und Rennsportfan

Aber vor sieben Jahren, als sein damals Elfjähriger das harte Steuer des Gokarts zu führen in der Lage war, standen die Borns wieder auf dem Asphalt. «Ich habe keine sensationellen Zeiten herausgefahren, aber ich bin den Freunden meines Vaters irgendwie aufgefallen», sagt Miklas.

Dass man als «Normalverdiener» nicht mit jenen mithalten kann, die ihre Gokarts in Lastwagen mit integrierten Werkstätten zu den Pisten transportieren, stand bald fest – und Miklas’ Schicksal drohte dem des Vaters zu ähneln. Dann aber öffnete sich eine Tür zur TCR-Welt, in die Miklas Born eintreten konnte. Regionale Sponsoren zeigten sich bereit, in Born zu investieren. Die Weichen wurden gestellt. Nicht Richtung Formel 1, sondern Richtung 24-Stunden-Rennen und Le Mans, deren Mekka. Nun ist der Sohn daran, die einstigen Träume seines Vaters Wirklichkeit werden zu lassen. Und er ist stolz darauf.

Pokale bis zum Dachboden

Borns Zimmer im ersten Stock eines Reihenhauses im Gellertquartier ist spartanisch eingerichtet. Nur ein Poster von Ayrton Senna hängt an der Wand – der grossen Formel-1-Legende –, «mein Vorbild», wie Miklas sagt. Vom Zimmer bis hinauf zum Dachboden gibt es Pokale – unerotisches Blech, das sich in Form und Farbe kaum voneinander unterscheidet, aber darauf hinweist, wo Miklas Born überall auf dem Podest stand: Sizilien, Dubai, Hockenheim … Ganz oben im Haus haben Vater und Sohn zusammen einen Fahrsimulator gebaut, wo Miklas die Rennstrecken trainieren kann.

In der Freizeit hält sich der Teenager mit Klettern, Joggen und diversen Ausdauersportarten fit. Aber er engagiert sich auch aktiv als Konfirmationsleiter – unterrichtet gewissermassen als Co-Pilot des Pfarrers in der reformierten Kirche. Und Miklas’ Mutter betet zu Hause, dass der Sohn bei den Rennen heil ins Ziel kommt.

«Miklas ist ein ruhiger Mensch, was im Rennsport ein Vorteil ist.» Yannik Mettler, Mentor und Profirennfahrer aus Luzern

Rennprofi Yannick Mettler, der ebenso für das Team Autorama Motorsport fährt, aber mit 31 Jahren wesentlich mehr Erfahrung mitbringt, ist zum Mentor des 18-Jährigen geworden. Mettler sagt über Born: «Miklas ist ein ruhiger Mensch, was im Rennsport ein Vorteil ist.» Er attestiert dem Jungen, einen sehr abgeklärten Grundspeed auf die Piste zu bringen, «er wirkt sehr reif für sein Alter».

In dieser Saison war Miklas Born in einem VW Golf TCR mit 350 PS unter der Haube unterwegs. Foto: zvg

Mit dem Aufstieg in die GT3-Klasse spitzt sich alles zu: Technik, Risiko, Finanzen. Inzwischen hat Vater Christian mit der Selbstvermarktung begonnen und einen Energydrink lanciert. Wer die Metallhülse an den Piadina-Bars in der Gerbergasse und der Steinenvorstadt oder im Clublokal des Tennisclubs Grendelmatte in Riehen kauft, steuert Borns Kässeli einen Fünfliber zu. Es ist nur ein Tropfen auf den heissen Stein. Doch es ist der stete Tropfen, der diesen höhlt. Auf dem Weg nach oben braucht es Geld – und Geduld.