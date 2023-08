Hauptsitz des Spezialchemie-Konzerns – Was es mit dem kreisrunden Turm von Clariant in Pratteln auf sich hat Das Gebäude kennt fast jeder: An Zuglinie und Autobahn steht der Hauptsitz von Clariant. Doch wieso ist er so rund? Dahinter verbirgt sich eine kuriose Geschichte. Isabel Strassheim

War als Tauchturm geplant: Der Hauptsitz von Clariant. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Das Gebäude ist nicht sehr hoch, aber weithin bekannt: Der Hauptsitz des Spezialchemiekonzerns Clariant in Pratteln hat nur zehn Stockwerke und fällt durch seine kreisrunde Form dennoch auf. Clariant mit seinen rund 300 Mitarbeitenden erlangt dadurch fast so viel Sichtbarkeit wie der Pharmakonzern Roche mit seinen beiden riesigen Basler Türmen und rund 5000 Arbeitsplätzen.

Trotz seiner Auffälligkeit wurde der Clariant-Turm nicht als Markenzeichen für den Konzern geplant. Das Gebäude war ursprünglich für eine ganz andere Funktion gedacht: als Tauchturm. Es sollte einen bis zu 45 Meter tiefen Wasserpool fassen, wohin die halbe Schweiz gegen Eintritt hätte abtauchen sollen. So hatten es die Planer des Aquabasilea vorgesehen.

Credit Suisse änderte das Konzept

Der Schwimmbadkomplex wurde 2010 dann jedoch ohne Tauchturm eröffnet. Noch während des Baus kamen die Investoren zum Schluss – dies waren verschiedene Anlagefonds der Credit Suisse –, dass der Turmbetrieb nicht rentabel sein würde. So wurde er dann zum Büroturm umfunktioniert.

Clariant zog als Mieterin ein und machte ihn zu ihrem Hauptsitz. Von hier aus steuert der Konzern seine weltweite Produktion von Spezialchemikalien wie Flammschutz für Handys, Katalysatoren für die Herstellung von grünem Wasserstoff oder Zusätzen für Waschmittel und Shampoos. In einem Raum ganz oben im 10. Stock tagt der Verwaltungsrat mit Panoramafenstern und Rundblick. Seit dem Einstieg der Aktionäre der Saudi Arabia’s Basic Industries Corporation, die knapp unter 33 Prozent an Clariant hält, sind vier der elf Verwaltungsräte von den Saudis bestimmt.

Andere Parkplatzstruktur wegen flacherer Hierarchien

Noch dieses Jahr verlegt Clariant rund 180 Büroangestellte, die derzeit noch in Muttenz angesiedelt sind, in den Turm nach Pratteln. Durch das Homeoffice, das der Konzern auch weiterhin erlaubt, ist noch Kapazität frei. In Muttenz verbleibt so nur noch eine kleinere Produktionsanlage für Kunststoffzusätze.

Auch der Untergrund des Clariant-Turms in Pratteln ist interessant: Dort gibt es Parkplätze in einer Tiefgarage. Die erste Reihe war bislang für das Management reserviert gewesen. Dies hat sich inzwischen geändert: Im Zuge eines grösseren Kulturwandels, bei dem es statt zwölf nur noch sechs Hierarchiestufen gibt und viele Kader gehen mussten, sind sie nun für schwangere Mitarbeiterinnen vorgesehen.

Isabel Strassheim ist seit 2019 Wirtschaftsredaktorin bei Tamedia. Sie berichtet aus Basel vor allem über die Pharma- und Chemiebranche. Mehr Infos

