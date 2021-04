Der grüne Mann im 4054 – Was es mit dem Blättergesicht auf sich hat Eine repräsentative Villa an der Rütimeyerstrasse hält im Garten über den Garagentüren eine überraschende Maske parat. Dominik Heitz

Von weitem meint man, in die Augen einer Medusa zu blicken, doch ist es ein Männerkopf, aus dem ringsum eingerollte Blätter wachsen. Foto: Dominik Heitz

Man kennt die Namen von Häusern in Feriendomizilen: «Casa Leone» im Tessin, «Villa vanille» in Cannes, «Chalet Chueli» im Emmental.

Aber auch in Basel wird diese Namensgebung gepflegt. An der Rütimeyerstrasse findet sich über dem Eingang des Hauses mit der Nummer 16, eingeschnitzt auf einer neobarocken Holzkartusche, die Bezeichnung «Mon Désir». Ausgedacht hatte sich den Namen der Kohleimporteur und Engroshändler Johann Spetzmann-Haag. Es war offensichtlich sein Wunsch, sein Verlangen gewesen, im Jahr 1917 eine Villa errichten zu lassen – und zwar vom damals bedeutenden Architekten Heinrich Flügel. Das repräsentative Gebäude lehnt sich – Schulter an Schulter – an ein Haus in neobarockem Stil, doch überragt es dieses deutlich: Sein Dach ist doppelt so hoch.