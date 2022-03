Interview mit Laurie Penny – «Was es für guten Sex braucht? Wirtschaftliche Unabhängigkeit» Befriedigung zu finden, sei gerade für Frauen nicht leicht, sagt die britische Feminismus-Ikone. Sie erklärt, was das Problem vieler Männer sei – und warum sie keine Kinder will. Barbara Vorsamer

«Was wir heute sehen, ist sexueller Neoliberalismus. Jeder kann alles haben, solange er es sich leisten kann»: Laurie Penny, Feministin und Autorin. Foto: Franziska Rothenbuehler

Per Whatsapp beschreibt Laurie Penny, an welcher Londoner U-Bahn-Station man aussteigen soll, dort holt sie einen ab. Dann die Frage: Kaffee im Wohltätigkeitsladen ums Eck oder etwas weiter laufen zum Bistro mit den besten Croissants des Viertels? Es wird erst das eine, dann das andere und zwischendurch ein längerer Spaziergang, denn still sitzen kann die 35-jährige Feministin nicht gut. Sie hat ADHS.