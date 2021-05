Ende der Finanzhilfe? – Was ein Nein zum Covid-19-Gesetz bedeutet Streit im Abstimmungskampf: Was passiert mit der Unterstützung für Firmen, wenn das Gesetz verworfen wird? Laut dem Bundesrat droht eine Lücke. Philipp Felber-Eisele

Restaurants waren die grossen Leidtragenden der Corona-Massnahmen. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Weil sie geschlossen waren, weniger Kundinnen und Kunden einlassen durften oder sonst wie durch die Pandemie in Mitleidenschaft gezogen wurden, erhalten Unternehmen Unterstützung vom Staat. Doch diese Unterstützung steht nun auf dem Spiel. Am 13. Juni stimmen wir in der Schweiz unter anderem über das Covid-Gesetz ab.

Denn gegen das Gesetz wurde das Referendum ergriffen. Gesicht der Gegnerschaft ist der Verein «Freunde der Verfassung». Die Ausgangslage ist reichlich sonderbar: Es ist bereits in Anwendung. Wird es nun nachträglich abgelehnt, tritt es am 25. September ausser Kraft. Was klar ist: Auch bei einem Nein kann der Bundesrat weiterhin Restaurants schliessen oder andere Massnahmen treffen. Dies ist nämlich nicht im Covid-Gesetz geregelt, sondern im Epidemiengesetz. Dieses wurde im Jahr 2013 mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 60 Prozent angenommen.

Der eigentliche Knackpunkt bei der Vorlage sind die Hilfszahlungen. So sind die Härtefallgelder über das Gesetz geregelt. Diese kommen Firmen zugute, die einen Umsatzeinbruch von mindestens 40 Prozent verzeichnen oder während mehr als 40 Tagen geschlossen wurden. Für Selbstständigerwerbende wurde zudem der Erwerbsersatz ausgeweitet. So konnten und können noch grosse Teile der Wirtschaft unterstützt werden.

Kurzarbeit neu geregelt

Ebenso geregelt ist die Auszahlung von Kurzarbeitsgeldern an Personen mit Löhnen unter 3470 Franken. Sie erhalten 100 Prozent ihres Lohnes vergütet statt der üblichen 80 Prozent. Zudem wurde der Kreis derjenigen erweitert, für die überhaupt Kurzarbeit angemeldet werden kann. Entsprechend umfassender ist während der Pandemie das Werkzeug, das auch in normalen Zeiten zur Verfügung steht und Entlassungen verhindern soll.

Neue Hilfe wäre laut Regierung zumindest vorübergehend nicht möglich: Schweizer Profifussballclubs können Finanzhilfen beantragen. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Daneben gibt es gesonderte Unterstützungsgelder für Medien, Profisportclubs, Kitas und Veranstaltungen. Veranstalter können Zahlungen an ungedeckte Kosten für Events beantragen, die zwischen dem 1. Juni 2021 und dem 30. April 2022 stattfinden sollen, aber abgesagt werden müssen. Die Regel gilt allerdings nur für Events, wenn sie von «überkantonaler Bedeutung» sind und sich auch die Kantone an den Kosten beteiligen.

Geht es auch ohne das Gesetz?

Bundesrat und Parlament warnen davor, dass bei einem Nein die gesetzliche Grundlage für Unterstützungsmassnahmen fehlt. Die Gegner des Gesetzes sehen das anders. So heisst es im Argumentarium des Referendumskomitees, dass der Bundesrat «den Geschädigten der Pandemiemassnahmen auch auf ordentlichem parlamentarischem Weg helfen» könne.

Sie verweisen zudem auf eine entsprechende Motion im Parlament. Die Motion stammt von SVP-Nationalrat Pirmin Schwander. Das Ziel: die Finanzhilfen aus dem Covid-Gesetz herausschälen. Denn die Finanzhilfen an sich seien wenig umstritten. Und: Eine Annahme des Referendums hätte «verheerende Konsequenzen für die betroffenen Branchen», heisst es in der Motion. Denn nicht nur sei den betroffenen Branchen durch die Einschränkungen die wirtschaftliche Existenzgrundlage entzogen worden, sie stünden ausserdem von heute auf morgen ohne finanzielle Unterstützungsmassnahmen da.

Laut dem Bundesrat ist es nicht möglich, die Finanzhilfen rechtzeitig auf den 26. September 2021 herauszulösen.

Der Bundesrat sieht in einer solchen Loslösung der Finanzhilfen keine Möglichkeit. Denn die Finanzhilfen müssten, so der Bundesrat in seiner Stellungnahme zur Motion, in neue oder bereits bestehende Bundesgesetze überführt werden. Allerdings wäre dies nur auf dem ordentlichen Weg der Gesetzgebung möglich und nicht in einem dringlichen Verfahren, zudem müsste die Referendumsfrist abgewartet werden. Heisst laut dem Bundesrat: «Ein nahtloses Inkrafttreten dieser Bestimmungen auf den 26. September 2021 ist nicht möglich.» Heisst konkret: Wird das Gesetz abgelehnt, gäbe es eine Lücke bei den Finanzhilfen.

Bei einem Nein zum Covid- Gesetz würde bis zum 25. September punkto Finanzhilfen alles wie gehabt weiterlaufen. Für Firmen, die bereits Gelder erhalten haben oder sie bis dahin noch erhalten werden, hätte ein Nein also erst mal keine Konsequenzen.

Doch die Frage ist, ob die Unterstützungsmassnahmen oder Teile davon auch nach dem 25. September nötig sein werden. Das hängt ganz davon ab, wie sich die Pandemie entwickelt. Falls der Bundesrat im Herbst also wiederum beschliessen sollte, Läden zu schliessen, gäbe es die im Covid-Gesetz neu aufgesetzten oder ausgeweiteten Finanzhilfen nicht mehr, mit denen die Betroffenen unterstützt werden können.

Fehler gefunden?Jetzt melden.