Keine 38-Stunden-Woche für Basler Beamte – Was ein Coup hätte werden sollen, wird plötzlich in wenigen Minuten abgeschossen … … weil im Grossen Rat für einmal das bürgerliche Zusammenspiel funktioniert. SP-Parlamentarier Mahir Kabakci, der prägende Mann hinter dem Vorstoss, ist dagegen enttäuscht und sieht sich mit Wortbruch konfrontiert. Sebastian Briellmann

Hat alles versucht, am Ende ohne Erfolg: SP-Grossrat Mahir Kabakci. Foto: Kostas Maros

Die Lacher hat Basta-Grossrätin Heidi Mück an diesem frühen Mittwochabend ziemlich in globo auf ihrer Seite – mit Recht, darf man anmerken, sorgt sie doch nicht nur für Auflockerung im Saal, sondern beweist auch ein gutes Gespür dafür, dass da gerade etwas ziemlich Wichtiges im Gange ist (was man besser nicht unterbrechen sollte).