Abschied von Never Mind the Markets – Was die Weltwirtschaft 2022 beschäftigen dürfte

Im Sommer 2010 haben der Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann und ich den Blog Never Mind The Markets lanciert, wobei der erste Beitrag am 23. August 2010 erschien. Der Blog-Name ist eine Anlehnung an das berühmte Album «Never Mind the Bollocks» der Punk-Band «Sex Pistols». Diese Idee kam von Peter Wälty und Michael Marti aus der damaligen Online-Chefredaktion. An das Album erinnert auch das Logo des Blogs, das sich in der Onlineausgabe der «Finanz und Wirtschaft» noch immer findet, bei Tamedia aber aufgegeben wurde.

Anlass für die Gründe damals waren die Nachwirkungen der Finanzkrise im Finanzsektor, in der Weltwirtschaft und die sich anbahnende Eurokrise und deren Folgen für die Schweiz und ihren Franken. Diese Themen haben den Blog die ersten Jahre auch dominiert. Zu einer nachhaltigen Normalisierung in der Weltwirtschaft kam es seither nie – die Corona-Krise übertraf jene von 2008 und 2012 sogar noch in vielerlei Hinsicht.

Ab 2012 erschien der Blog dann auch auf «Finanz und Wirtschaft», wo sich auch noch alle bisherigen Beiträge finden lassen. Deren damaliger Chefredaktor und nachmaliger Gründer von «The Market» Marc Dittli wurde zum dritten Autor. Marc und ich konnten im gleichen Jahr in Berlin die Auszeichnung für den drittbesten Wirtschaftsblog des deutschsprachigen Raumes entgegennehmen.

Später stiess mit dem Ökonomen Andreas Neinhaus von der «Finanz und Wirtschaft» ein weiterer ausgezeichneter Kenner der makroökonomischen Auseinandersetzungen zum Team. Und als Tobias Straumann zur «NZZ am Sonntag» wechselte, konnten wir als Ersatz den bekannten Wirtschaftsprofessor Mathias Binswanger gewinnen. Sowohl Straumann wie Binswanger werden in den Rankings der einflussreichsten Schweizer Ökonomen weit oben genannt.

Diesen Blog über diese lange Zeit zu pflegen, war eine Freude und die Zusammenarbeit mit den genannten hoch qualifizierten Kollegen eine Ehre. Gleichzeitig hatte der Blog über all die Jahre ein treues und kritisches Publikum und die lebhaften Debatten in den Kommentarspalten zu unseren Beiträgen waren meist interessant zu verfolgen und von hohem Niveau. Ich freue mich, nun den Blog von aussen bei der «Finanz und Wirtschaft» weiterverfolgen zu dürfen.