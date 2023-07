FCB: Barry und Dubasin verpflichtet – Was die Neuen über das Basler Transfer-Verhalten verraten Wie erwartet, verpflichten die Basler zwei Offensivspieler. Interessant dabei: Alle drei Neuzugänge dieses Sommers sind bislang definitive Transfers. Tilman Pauls

Am Montag hat der FCB die Verpflichtungen von Stürmer Thierno Barry (links) und Flügelspieler Jonathan Dubasin bekannt gegeben. Fotos: FC Basel

Am Montag haben Timo Schultz und sein Team das Training in Basel wieder aufgenommen. Die erste Einheit auf dem heimischen Platz nach dem Trainingslager war der Auftakt in die zweite Phase der Vorbereitung. Und so gesehen war es nur passend, dass der Club an diesem Tag gleich zwei Transfers bekannt gegeben hat.