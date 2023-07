Prominent auf Social Media – Was die Basler Politfluencer mit ihrem digitalen Auftritt bezwecken wollen Jo Vergeat (Grüne), Annina von Falkenstein (LDP) und Joël Thüring (SVP) fallen im Netz mit ihren Botschaften besonders auf. Sie erzählen, was sie antreibt, was ihnen wichtig ist. Sebastian Briellmann

Auffällig und talentiert: Jo Vergeat, Joël Thüring, Annina von Falkenstein. Screenshots: Instagram/@jovergeat; @joelthuering; @anninavonfalkenstein

Sie sind Basels auffälligste, talentierteste, bunteste Politfluencer: Jo Vergeat (Grüne), Annina von Falkenstein (LDP) und Joël Thüring (SVP). Das sagen die PR-Experten, die sich für die «Basler Zeitung» die Auftritte des Trios in den sozialen Medien – speziell: auf Instagram – angeschaut haben.

Dass dies wohl nur zum Vorteil sein kann, wenn man es nur halbwegs seriös macht: Darin sind sich die Experten einig. Trotzdem hat ein digitales Profil natürlich auch Konsequenzen. Positive und negative. Die Protagonisten erzählen, welche Rückmeldungen sie erhalten, sprechen über den Umgang mit Beleidigungen, aber auch über schöne Begegnungen – und natürlich darüber, was sie eigentlich mit ihren Botschaften bezwecken wollen.

Jo Vergeat (29): «Privates ist politisch. Politik ist alles, ist überall»

Jo Vergeat im Grossen Rat – hier am Chefinnenplatz der Grossratspräsidentin, die sie bis Anfang Jahr war. Foto: Kostas Maros

Ihr wird von den Profis das grösste Lob ausgesprochen. Man attestiert ihr ein «starkes Profil». Sie weiss also, was sie tut. Jo Vergeat sagt dazu:

«Ursprünglich war es meine Absicht, ein politisches und ein privates Profil zu haben. So habe ich zwar noch einen privaten Account, aber der stirbt aus. Zeitlich und auch inhaltlich war das nicht zu handeln. Das ist auch in Ordnung, denn ich finde: Privates ist politisch. Politik ist alles, ist überall. Das will ich zeigen.»

Darum ziehe sie eigentlich auch keine klare Grenze, «was zu privat ist und was nicht». Zurückhaltend sei sie nur bei Bildern von der Familie, von Kindern in ihrem Umfeld, von Freunden. Denn sie erzählt: «Es ist schon vorgekommen, dass Freundinnen, deren Profile ich verlinkt habe, komische Anfragen von Männern bekommen haben. Da ist man immer wieder überrascht, wie gross die Reichweite eigener Posts sein kann.»

Was sie poste, wolle sie eigentlich schon planen – aber sie habe gelernt: Am besten funktioniere es, wenn sie spontan agiere. Positiv und negativ. «Als ich über meine Mens gesprochen habe, war das Feedback unglaublich gut. Viele haben mir gratuliert.»

Viel Kritik musste sie jedoch erfahren, als sie kommentarlos ein Foto mit Ueli Maurer gepostet hat. Wieso sie so etwas tue, fast schon Fan-Girl spiele, wurde sie gefragt. Danach hat Vergeat diese Feedbacks aufgenommen und aufgearbeitet. «Plötzlich wird es dann konstruktiv. Das ist schön, denn nichts ist schwarzweiss, in der Politik, im Leben. Aber klar: Manche finden das dann gut – und andere sagen: Unglaublich, dass du dich für ein harmloses Foto rechtfertigst respektive rechtfertigen musst.»

Obschon sie mit ihren intimen Einblicken durchaus die Gemüter bewegt, «polarisiert», sagt sie: «Auf Instagram halten sich die Beleidigungen in Grenzen, da habe ich Glück. Eher erlebe ich Flirtversuche bis sexuelle Anmache von Männern. Aber noch nie in solchem Rahmen, dass ich beispielsweise rechtliche Schritte ergriffen hätte.» Auf anderen Plattformen und in Leserkommentaren sei es schlimmer. Oder wenn sie etwa von der BaZ in einem Post verlinkt werde: «Da spült es dann ein paar Beleidigungen in mein Postfach.»

Bilanzierend lässt sich sagen und wird von den Experten bestätigt: Jo Vergeat hat sich ein grosses, treues Publikum aufgebaut. Sie wünscht sich – gerade auf Instagram –, dass sie noch ein jüngeres Publikum ansprechen könnte. Derzeit fängt es, wie sie sagt, bei 25 Jahren an und geht aufwärts. «Vielleicht müsste ich dazu auf Tiktok wechseln – aber das habe ich noch nicht ganz durchschaut. (lacht) Offenbar beträgt die Verweildauer pro Video dort drei bis sechs Sekunden: Wie ich in dieser Zeit – überspitzt gesagt – langweilige politische Inhalte vermitteln soll, ohne mich komplett zum Affen zu machen, weiss ich ehrlich gesagt nicht.»

Annina von Falkenstein (27): «Ich bin generell nicht so oft am Handy»

Annina von Falkenstein im Vorzimmer des Grossen Rats – seit rund zwei Jahren ist sie nun im Parlament. Foto: Kostas Maros

Annina von Falkenstein ist erst seit gut zwei Jahren im Grossen Rat – und hat in dieser Zeit ihre Tätigkeit auf Social Media natürlich intensiviert. «Mein Profil ist ganz klar ein politisches. Daneben habe ich noch ein privates, das nicht öffentlich ist. Das habe ich mir gut überlegt – und mich zuvor auch mit erfahrenen Politikern abgesprochen. Conradin Cramer hat mich dann zum Beispiel gefragt: Willst du das wirklich? Wegen des doppelten Aufwands. Aber für mich stimmt es so: Ich will weder zu viel Privates preisgeben noch jene, die mir privat folgen, mit zu viel Politik verärgern», meint sie lachend.

Im Gegensatz zu Jo Vergeat und auch zu Joël Thüring will sie zwar auch authentisch rüberkommen, hält sich aber mit zu intimen Beiträgen zurück. «Ich versuche aber schon, als Mensch fassbar zu sein: eine Story von mir auf der Yogamatte, ein Foto meines Bananenbaumsprösslings: Das liegt sicher drin. Und meinen Humor möchte ich ebenfalls einbauen. Das kommt zwar nicht immer richtig rüber, etwa als ich von Grättimenschen anstatt Grättimännern geredet habe: Da habe ich schon zwei, drei Follower verloren. Aber grundsätzlich sagen mir viele: Du berichtest cool über Politik.»

Damit hat von Falkenstein bisher gute Erfahrungen gemacht. Ihre Follower seien «grundsätzlich nett», heftige Drohungen habe sie bisher keine bekommen. Aber es komme schon auch vor – wie zuletzt bei der Forderung der Jungliberalen für die Erweiterung des U-Abos für FHNW-Studierende, die sie unterstützt –, «dass es Beleidigungen gibt im Stile von: Das könnte auch das Anliegen einer linken Tussi sein. Ich schreibe dann höflich und sachlich zurück – und oft kommt dann keine Antwort mehr.»

Was ihr auffällt (und was sicher richtig sein dürfte): «Ich habe das Gefühl, dass eher linke Politikerinnen persönlich angegriffen werden, weil diese oft mehr von ihrem Seelenleben preisgeben. Das will ich nicht tun – vielleicht beschränkt es sich deshalb eher auf inhaltliche Kritik, auch wenn sie manchmal nicht sonderlich freundlich formuliert ist.»

Ihren Auftritt plant sie durchaus, es passiert nicht alles einfach aus dem Bauch heraus. «Ich mache mir dank der Übung, die ich mittlerweile habe, öfters schon im Vorfeld ein paar Gedanken, was interessant sein könnte. So spare ich auch Zeit ein, bin effizienter.» Insgesamt investiere sie wohl zwei bis drei Stunden pro Woche in ihre digitalen Kanäle, «wenn der Grosse Rat unter der Woche tagt, vielleicht etwas mehr».

Und dann sagt sie noch einen Satz, der überrascht, weil er so ganz und gar nicht zu einer 27-Jährigen in der heutigen Zeit passen will (aber sympathisch daherkommt): «Ich bin aber generell nicht so oft am Handy.»

Joël Thüring (39): «Nicht gerade Morddrohungen, aber doch in der Nähe»

Joël Thüring am Rednerpult im Grossratssaal – rhetorisch gehört er zu den stärksten Parlamentariern. Foto: Kostas Maros

Er ist der Mann, der immer wieder mal gern ein paar Grenzen auslotet: SVP-Mann Joël Thüring. Knallhart-Slogans in typischer Parteimanier sind aber nicht alles, was er postet. Da ist auch viel Privates.

«Die Grenze ziehe ich dort, wenn ein Foto andere Familienmitglieder betrifft. Oder meine Kollegen, die alle nicht in der SVP sind. Auch von daheim poste ich nichts, höchstens auf dem Balkon. Auch will ich nicht zu freizügig sein, etwa nur in einer Badehose.» Grundsätzlich sei er aber offen, bringe er auch mal etwas von einer Party. «Ich nehme das total gelassen – und überlege nicht immer hundertmal, bevor ich etwas poste.»

Für ihn zahlt sich das aus, nicht nur auf Instagram. Er ist einer der Basler Politiker mit den meisten Followern. «Ich merke: Auf allen Plattformen – Instagram, Twitter, Facebook –, auf denen ich aktiv bin, erhalte ich unterschiedliche Rückmeldungen. Ich sehe bei Instagram (wo es eher privat ist): Das Publikum ist jünger, die Kontaktaufnahme ist einfacher – so werden auch meine politischen Inhalte einem anderen Publikum zugänglich.» Deshalb schalte er von Zeit zu Zeit auch ganz bewusst Werbung, weil das für ihn Potenzial habe.

Dass Thüring mit seinen verbalen Ausführungen immer wieder für Furore und Ärger sorgt, überrascht dabei nicht. «Blöde Kommentare gibt es immer wieder unter meinen Posts. Auf Instagram lösche ich sie, das gebe ich zu. Auch wüste private Nachrichten gibt es immer wieder – da war Corona der Peak, da ich mich stark für die Massnahmen eingesetzt habe. Auch Drohungen, vielleicht nicht gerade Morddrohungen, aber in der Nähe. Oft anonym natürlich – aber das beschäftigt mich weniger. Auf Twitter ist es heftiger, das ist dann schon manchmal ein bisschen belastend. Gerade wenn man in den Ferien und weniger im Politik-Modus ist. Aber alles im Rahmen und aushaltbar.»

Trotzdem ist er einer der Aktivsten seiner Zunft auf den digitalen Kanälen. Der Einsatz: dementsprechend gross. Fünf Stunden pro Woche, schätzt er, investiere er dafür: «Wenn ich politische Videos mache, untertitle ich sie, schneide sie: Das ist schon ein gewisser Aufwand.»

