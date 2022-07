Abo Schlechte Energiebilanz von Altbauten – Was der Trend zu Nachhaltigkeit für Basels historische Bausubstanz bedeutet Viele Unternehmen wollen ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten und suchen gezielt nach ökologischen Neubauten. Was das für die Zukunft der historischen Bauten in Basel bedeuten könnte, zeigen prominente Beispiele.

Die historische Bausubstanz in der Basler Innenstadt, wie hier der Sitz des Schweizer Investmenthouse Vontobel an der Rittergasse, ist deutlich weniger energieeffizient als moderne Gebäude. Das wird für Unternehmen, die nachhaltig sein wollen, vermehrt zum Problem. Foto: Nicole Pont

Nachhaltigkeit ist ein Verkaufsargument. Viele Unternehmen positionieren sich – zumindest in der Werbung – als umweltfreundlich. Swisscom wirbt beispielsweise damit, dass ihre Produkte «klimaneutral» seien. Doch Unternehmen wie die Swisscom haben ein Problem: Sie wollen in den Innenstädten präsent sein – dort, wo die Gebäude älteren Datums sind, manchmal gar unter Denkmalschutz stehen. Weit weg vom Minergie-Standard neuerer Bauten also.