Corona-Widerstand aus Südbaden – Was Daniele Ganser mit den neuen Parteien Deutschlands zu tun hat Zwei blutjunge Parteien wollen diesen Sonntag in den Landtag von Baden-Württemberg einziehen. Sie eint der Widerstand gegen die Covid-19-Massnahmen. Doch die Bewegung, der sie entstammen, ist älter. Katrin Hauser

Basisdemokrat Dietmar Ferger (rechts) ist der offizielle Kandidat der Basisdemokratischen Partei in Lörrach. Foto: Kostas Maros

Nur wenige Kilometer von Basel entfernt, im Hebelpark von Lörrach, macht eine Partei Wahlkampf, die Menschen mit unkonventionellen Ansichten vereint. Aus der Pandemie geboren, schürt sie den Widerstand gegen die Corona-Massnahmen. Sie erinnert zu Teilen an die Schweizer Bewegung «Freunde der Verfassung», ist politisch aber – und das ist überraschend – nicht rechten, sondern vielmehr linken Ursprungs.

Einer der Gründer des südbadischen Ablegers jener blutjungen Partei ist Dietmar Ferger aus Lörrach, ein ehemaliger Grüner und nun parteiloser Kreisrat. Im Frühling 2020 wurde er von seiner Fraktion ausgeschlossen, weil sie sich von seinen Auftritten bei Corona-Demonstrationen distanzieren wollte. Er trat auch schon in Basel auf, etwa an der grossen Kundgebung bei der Messe. Am Sonntag nun tritt er für Die Basis zur Wahl in den Landtag an. Die Chancen, dass die Partei bereits im ersten Anlauf die 5-Prozent-Hürde knackt, sind gemäss Wahlumfragen zwar ziemlich gering. Doch ist das Bundesland an der Grenze zu Basel eine Hochburg von Querdenkern.