Onlinekurs mit Annie Leibovitz – Was bringt die «Masterclass» mit der weltbekannten Fotografin? So gut werden wie die Superstars – das versprechen die «Masterclass»-Kurse im Internet. Unsere Autorin hat eine Fotografieklasse besucht. Das Ergebnis? Sehen Sie selbst. Ursina Haller (Das Magazin)

«Manchmal machst du ein perfektes Foto, ohne es zu merken» – solch gute Aussichten verspricht die Starfotografin Annie Leibovitz in ihrer virtuellen Masterclass. Foto: Erli Grünzweil

Neuerdings liegt bei mir daheim eine Kamera herum, gross und schwer wie ein Stein. Sobald sich im Homeoffice ein Ereignis abzeichnet – also etwa wenn mein Mann aufsteht, um sich einen Kaffee zu holen –, bringe ich mich in Position. Sobald ich auf den Auslöser drücke, denke ich an meine Lehrerin: die Starfotografin Annie Leibovitz. In einer unserer Lektionen sagte sie kürzlich: «Manchmal machst du ein perfektes Foto, ohne es zu merken.»

Vor einigen Wochen hatte ich mich entschieden, auf der Lernplattform www.masterclass.com einen Kurs zu belegen. «Lerne von den hellsten Köpfen der Welt», heisst es in einem Werbespot des Start-ups aus San Francisco, der mir in den sozialen Medien seit Monaten die Sicht auf Katzenfotos versperrt. Das Unternehmen lässt Fachleute, die als die Besten und Bekanntesten gelten, einen Onlinekurs über ihr Spezialgebiet geben.