Kinesio-Tapes – Was bringen die bunten Kleber wirklich? 

Der Experte: Arjen van Duijn (58) ist Physiotherapeut und Sportphysiotherapeut mit einer Zusatzausbildung in Humanbiologie in den USA. Neben seiner Dozententätigkeit an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Winterthur (ZHAW) arbeitet der holländisch-schweizerische Doppelbürger in seiner Praxis in einem Fitnesscenter in Einsiedeln.

Foto: zvg