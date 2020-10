Ausgangslage

Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga hat heute Morgen eine Delegation der Kantone wegen der stark steigenden Zahl an Neuansteckungen empfangen. Ziel des Treffens sei es, mit Blick auf die aktuelle Corona-Situation eine gemeinsame Beurteilung der Lage vorzunehmen und möglichen Handlungsbedarf bei der weiteren Bekämpfung der Pandemie zu besprechen. Der Krisengipfel ist bitter nötig. Das BAG meldete gestern 2823 neue Corona-Fälle innert 24 Stunden. Am heutigen Treffen dabei sein wird auch Lukas Engelberger, Präsident der kantonalen Gesundheitsdirektoren. Im Vorfeld sagte der Basler Regierungsrat: «Der heutige sehr starke Anstieg besorgt mich sehr. Er zeigt, wie dynamisch sich das Virus verhalten kann.» In den Kantonen steigt nun der Druck. Viele haben bereits schärfere Massnahmen getroffen (lesen Sie die Details dazu hier).