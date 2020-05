Podcast «Politbüro» – «Was bitte soll das der CVP bringen?» In der Mitte entsteht eine neue Partei, Demonstranten fordern den Bundesrat heraus, und das Parlament hat Stress. Willkommen im Politbüro! Philipp Loser , Raphaela Birrer , Christoph Lenz

Offen für Gespräche mit der BDP: CVP-Präsident Gerhard Pfister. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Es ging etwas unter, fast schon klandestin kam es in all der Corona-Aufregung daher: die Ankündigung, dass CVP und BDP eine Fusion ernsthaft prüfen. Es bewegt sich in der Mitte der politischen Schweiz gerade einiges. Ein Zusammengehen der beiden Parteien, vor ein paar Jahren noch undenkbar, scheint plötzlich möglich.

Was heisst das für die politische Landschaft der Schweiz? Verspekuliert sich CVP-Chef Gerhard Pfister da gerade? Und hat das neue Gebilde Chancen in den urbanen Zentren?

Das ist eines der Themen in der zweiten Folge des «Politbüros», des neuen Podcasts von Tamedia zur Schweizer Politik. Ausserdem: War diese Sondersession tatsächlich nötig? Warum war das Parlament nicht besser vorbereitet? Und sind das tatsächlich alles Spinner, die auf dem Bundesplatz demonstrieren?

Es diskutieren: Raphaela Birrer, Christoph Lenz und Philipp Loser.