Super League live: FCZ – GC - Was bietet uns das Zürcher Derby vor der leeren Südkurve?

22:4 Punkte in diesem Jahr

Ein Blick auf die Rückrundentabelle zeigt: Der FC Zürich hat in diesem Jahr 22 Punkte geholt, während die Grasshoppers deren 4 in ihren Besitz gebracht haben. GC wartet seit dem 12. Februar und einem 2:0 gegen Lausanne auf einen Sieg. Anders gesagt: Alles andere als ein Sieg des FCZ in diesem Derby würde überraschen.

Zudem hat der FCZ seit über vier Jahren kein Derby mehr verloren, weder in der Liga noch im Cup.