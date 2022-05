«Apropos» – der tägliche Podcast – Was bedeutet ein Stopp von russischem Gas für die Schweiz? Putin demonstriert mit dem Gasstopp für Bulgarien und Polen, wie abhängig Europa von russischem Gas ist. Die Schweiz will weg von dieser Abhängigkeit. Aber wie? Vivienne Kuster Philipp Loser als Host Philipp Felber-Eisele als Gast

Mit dem Stopp der Gaslieferungen an Bulgarien und Polen demonstriert Wladimir Putin seine Macht. Gleichzeitig zeigt er allen anderen Ländern, die zu seinen Kunden gehören, wie stark sie von ihm abhängig sind. Nun möchten die EU und auch die Schweiz raus aus dieser Abhängigkeit.

In seiner Analyse zeigt Wirtschaftsredaktor Philipp Felber-Eisele, dass es dabei um mehr geht als um warme Wohnungen. In «Apropos» erklärt er, was ein Verzicht auf russisches Gas für die Schweiz wirklich bedeutet und welche Alternativen wir überhaupt hätten. Host ist Philipp Loser.

Vivienne Kuster ist Produzentin des täglichen Podcasts «Apropos». Sie studierte Germanistik und Medienwissenschaft an der Universität Basel. Mehr Infos Philipp Felber-Eisele ist Wirtschaftsredaktor bei Tamedia. Er berichtet über Wirtschaftspolitik direkt aus Bundesbern. Der Germanist und Historiker ist seit 2019 bei Tamedia als Journalist tätig. Mehr Infos @felbereisele

