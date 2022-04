Drehboom in Basel – Was bedeutet die Lex Netflix für die lokale Filmbranche? An Basel sehe man sehr gut, welche Auswirkungen das Filmgesetz für die Schweiz haben könne, sagen Basler Filmschaffende. Dina Sambar

Judith Lichtneckert, Philipp Cueni, Stella Händler und Frank Matter vor dem Stadtkino Basel. Foto: Nicole Pont

Die Lex Netflix ist ein nationales Gesetz mit internationalen Dimensionen. Trotzdem luden Basler Filmschaffende am Montag zu einer eigenen Pressekonferenz ein. Basel, so sind sie überzeugt, sei eines der besten Beispiele dafür, was für positive Auswirkungen das neue Filmgesetz schweizweit haben könne.